सलमान खान जल्द ही लॉन्च करेंगे बीइंग ह्यूमन ई-साइकिल

सलमान खान को साइकिल चलाना कितना पसंद है यह हर कोई जानता है। सलमान खान को कहीं आसपास जाना होता है तो वह साइकिल पर जाना ही पसंद करते हैं। इतना ही नहीं कई बार तो सेट पर शूटिंग के दौरान भी टू विल्हीलर पर जाना पसंद करते हैं। अब सलमान खान अपने इस साइकिल प्रेम को एक अलग लेवल पर ले जाने वाले हैं। जल्द ही सलमान खान बीइंग ह्यूमन साइकिल लॉन्च करने वाले हैं। सूत्रों की मानें तो मार्केट में उनके ब्रांड की ई-साइकिल मिलने जल्द ही मिलने लगेगीं।

यह आइडिया पूरी तरह सलमान का ही है और उन्होंने इस काम के लिए एक पूरी टीम को को लगाया हुआ था और अब साइकिल मार्केट में लॉन्च होने को तैयार है। इसका ट्रायल भी हो चुका है और यह साइकिल पूरी तरह नए जेनरेशन के कूल लुक में होगी। इस साइकिल के जरिए सलमान अपने फैन्स तक प्यार पहुंचाना चाहते हैं। बताया जा रहा है कि सलमान और शाहरुख खान ने स्टार स्क्रीन अवॉर्ड के दौरान बीइंग ह्यूमन साइकिल से ही एंट्री ली थी।

यह साइकिल पूरी तरह आॅटोमैटिेक होगी, जोकि बैटरी से चलने वाली होगी जिसमें पैडल चलाने की जरुरत नहीं होगी। पहले मॉडल में अगर आप एक बार पैडल मारेंगे तो अगला एक पैडल आॅटोमैटिेक होगा। इसी तरह बाकी मॉडल में आॅटोमैटिेक पैडल की संख्या अधिक होगी। मॉडल 5 में पांच आॅटोमैटिेक पैडल होंगे। साइकिल अलग-अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए होगी। महिलाओं, बच्चों और पुरुष हर कि​सी के हिसाब से इस साइकिल को डिजाइन किया गया हैं।

सलमान ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसी चीज बनाएं जिसे सभी उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चों को यह साइकिल बहुत आराम से गिफ्ट कर सकते हैं। जो माता- पिता स्कूल और कॉजेल जाने वाले बच्चों को बाइक नहीं देना चाहते वह अपने बच्चों को यह ई-साइकिल दे सकते हैं।

First Published on February 20, 2017 10:50 am