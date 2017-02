कोरिया की बड़ी हिट फिल्म ओड टु माय फादर के रीमेक में नजर आने वाले हैं सलमान खान

सलमान खान की बहन अलवीरा के पति अतुल अग्निहोत्री ने दो कोरियन फिल्मों के रीमेक राइट्स खरीदे हैं। ये फिल्में ओड टु माय फादर और स्कैंडल मेकर्स हैं। अभी इन फिल्मों के लिए डायरेक्टर फाइनल नहीं हुए हैं। ओड टु माय फादर कोरिया की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। वहीं स्कैंडल मेकर्स साल 2008 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी।

अब जैसी कि खबरें चल रही हैं कि अतुल सलमान खान के साथ फिल्म प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये फिल्म इन कोरियन फिल्मों में से कोई हो सकती है। कहा जा रहा है कि ओड टु माय फादर को अली अब्बास जाफर डायरेक्ट करने वाले हैं। साथ ही इस फिल्म में लीड रोल सलमान खान निभाने वाले हैं। फिल्म की कहानी सन् 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे पर आधारित होगी। इसमें उन हिंदू, मुस्लमान और सिख परिवारों की कहानी होगी जो इस बंटवारे के दौरान इधर-उधर हुए।

वहीं स्कैंडल मेकर्स की कहानी एक ऐसे लड़के की होगी जो एक रेडियो डीजे के तौर पर काम करता है। जिसे अचानक पता चलता है कि वह एक पिता है जब वह एक सिंगल मदर से मिलता है। सलमान इस फिल्म के रीमेक में काम नहीं करने वाले हैं। इस फिल्म की कास्टिंग अभी जारी है।

फिलहाल सलमान खान ने हाल ही में अपनी फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग की है। इस फिल्म में सलमान के साथ सोहेल खान ने भी काम किया है। वहीं सलमान खान की हीरोइन के बारे में बताएं तो इस फिल्म में एक चीनी एक्ट्रेस झूझू ने सलमान के साथ काम किया है। बता दें कि इस फिल्म में शाहरुख खान भी एक कैमियो करने वाले हैं। जी हां सलमान खान फिल्म में एक जादूगर के रोल में नजर आने वाले हैं। ट्यूबलाइट के जरिए सलमान और शाहरुख एक लंबे अर्से बाद बड़े पर्दे पर साथ दिखने वाले हैं। यह फिल्म इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है।

सलमान खान (Image Source: Twitter) सलमान खान (Image Source: Twitter)

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Image source: Instagram) बॉलीवुड एक्टर सलमान खान (Image source: Instagram)

बॉलीवुड स्टार सलमान खान। बॉलीवुड स्टार सलमान खान।

सलमान खान और जैकी चेन की मुलाकात काफी दिलचस्प रही। सलमान खान और जैकी चेन की मुलाकात काफी दिलचस्प रही।

अपने भांजे को शो होस्ट करना सिखा रहे हैं सलमान खान।(Image Source: Colors) अपने भांजे को शो होस्ट करना सिखा रहे हैं सलमान खान।(Image Source: Colors)

एंटरटेनमेंट की दूसरी बड़ी खबरों के लिए क्लिक करें-

बद्रीनाथ की दुल्हनिया: आलिया भट्ट और वरुण धवन ने परफॉर्म किया मैनेक्विन चैलेंज

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 10:32 am