सलमान खान को लगता है लगान नहीं बल्कि आमिर की ये फिल्म है सबसे बेहतर

सलमानन खान ने आमिर की फिल्म दंगल को लगान से बताया बेहतर। (Source: Photo by Varinder Chawla)

बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान आमिर खान की हालिया रिलीज फिल्म दंगल पर अपना ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म की काफी सराहना भी की है। उनका कहना है कि दंगल आमिर खान की अब तक की बेस्ट फिल्म है। सलमान खान ने हाल ही में नीतेश तीवारी के निर्देशन में बनी फिल्म को देखा है। इसे देखने के बाद उन्होंने कहा- मुझे हर चीज अच्छी लगी- आमिर, स्क्रिनप्ले, डायलॉग, प्लॉट, रेस्लिंग, इमोशन और मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से कंप्लीट फिल्म है।

50 साल के एक्टर को विश्वास है कि दंगल मिस्टर परफेक्शनिस्ट की अब तक की बेस्ट फिल्म है। सलमान ने कहा- अगर आमिर को लगता सोचते हैं कि लगान उनकी बेस्ट फिल्म थी तो मुझे लगता है कि दंगल उसे कभी भी मात दे सकती है। जब स्पोर्ट्स बायोपिक के लिए आमिर के फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया तो दबंग खान ने प्रतिक्रिया में कहा- असाधारण। सलमान खान ने कहा कि आमिर को लगता है लगान उनकी बेस्ट फिल्म है लेकिन मेरा मानना है कि दंगल उससे बेहतर है। वो फिल्म में काफी शानदार लग रहे हैं। इसका प्लॉट असाधारण है क्योंकि यह असली कहानी है। यह उन बेहतर फिल्मों में से है जो मैंने देखी है और ये देश की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक होगी।

बता दें कि सलमान खान और आमिर खान की दोस्ती में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती सालों से मजबूत हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसने कि भाईजान को आमिर से नफरत करने की वजह दे दी है। इस बात को सुल्तान ने खुद पब्लिकली स्वीकार किया है। सलमान ने कहा कि वो प्रोफेशनली आमिर से नफरत करते हैं। अगर आप एक्टर की टाइमलाइन पर जाएं तो इसकी वजह भी आपको पता लग जाएगी।

सलमान खान ने गुरुवार रात को अपने ट्विटर पर लिखा- मेरे परिवार ने आज दंगल देखी और उनका मानना है कि यह सुल्तान से बेहतर फिल्म है। आमिर मैं तुमसे निजी तौर पर प्यार जबकि पेशेवर तौर पर नफरत करता हूं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट की की दंगल आज 23 दिसबंर को भारत के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

जानिए ‘दंगल’ देखने के बाद आमिर खान से क्यों नफरत करने लगे सलमान खान

First Published on December 26, 2016 10:40 am