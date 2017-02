बिग बॉस 10 विजेता मनवीर गुर्जर की शादी पर सलमान खान ने दिया ये रिएक्शन

बिग बॉस सीजन 10 जीतने के बाद लगता नहीं है कि मनवीर गुर्जर के लिए अच्छा समय आया है। इसके बाद वो लगातार विवादों के घेरे में हैं। लेकिन उनकी शादी और बेटी की खबर जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उससे लगता नहीं है कि यह विवाद जल्द खत्म होने वाला है। अब इस पूरे मामले पर सुपरस्टार और शो के होस्ट सलमान खान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन वो इस मामले पर बेहद सामान्य दिखाई दिए। एक सूत्र ने बॉलीवुड वाइफ को बताया कि जब सलमान को मनवीर की शादी की खबर के बारे में बताया गया तो वो काफी शांत दिखाई दिए। वो ना तो सरप्राइज हुए और ना ही चौंके, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में पहले से ही पता था। या हो सकता है कि वो इस मामले को तूल नहीं देना चाहते हैं।

एक इंटरव्यू में मनवीर ने अपनी शादी की बात को खारिज किया था और कहा था कि कोई इसे घटिया पब्लिसिटी पाने के लिए कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ उनका एक इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी शादी हो चुकी है।

इस मामले पर मनवीर के मामा करण सिंह नागर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि सलमान को मनवीर की शादी के बारे में पता था। उसकी तीन साल पहले शादी हुई थी। उसकी डेढ़ साल की बेटी आशी भी है। उसने इस बात को शो पर कभी नहीं छुपाया। उसने इसे नीतिभा के साथ शेयर किया जो उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ ही लोपामुद्रा राउत और मनु पंजाबी को भी बताया था। यहां तक की सलमान भाई को भी पता था। वहां बहुत से बुद्धिमान लोग मौजूद थे।

बता दें कि मनवीर शो जीतने के बाद मंगलवार को नोएडा पहुंचे थे जहां उनके लिए एक बड़े शो का आयोजन किया गया। मनवीर के समर्थको ने यातायात के नियमों का उलंघन किया जिसके चलते मनवीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई । मनवीर के स्वागत के लिए पुलिस से सेक्टर 46 पहले से इजाजत ली गई थी लेकिन इसके बावजूद भी नियम टूट गए। पुलिस SHO ने कहा है कि मनवीर ने सेक्टर 46 में शो आयोजन की इजाजत ली थी लेकिन उसके समर्थको ने घंटो ट्रैफिक जाम रखा। जिसके चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

बिग बॉस जीतने पर मनवीर गुर्जर बोले- ''मैं ईमानदार था, इसलिए जीता''

First Published on February 3, 2017 8:35 am