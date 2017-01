काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान जोधपुर कोर्ट पहुंचे, बयान दर्ज करवाएंगे

सलमान खान आज यानी 27 जनवरी को जोधपुर कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्हें वहां अपना बयान दर्ज करवाना है। वह 26 जनवरी की रात को जोधपुर पहुंचे थे। सलमान पर हम साथ-साथ हैं के दौरान काले हिरण का अवैध शिकार करने का आरोप है। सलमान के साथ सैफ अली खान, नीलम, तबु और सोनाली बेंद्रे पर भी यही आरोप हैं।

शहर में गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखते हुए भी सुरक्षा तैयारियों पर खास जोर दिया गया था। सलमान के वकील के मीडिया से बात करते हुए बताया था कि कोर्ट ने 27 जनवरी को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था।

क्या है मामला: सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के कनकनी इलाके में सैफ अली खान, नीलम, तबु और सोनाली बेंद्रे के साथ शिकार किया जिसमें दो काले हिरण मारे गए। काले हिरण को 26 सितंबर 1998 में संरक्षित पशु की केटेगरी में रखा गया था। ये फिल्मी सितारे उस वक्त हम साथ-साथ हैं की शूटिंग के लिए वहां गए हुए थे। सलमान खान को इससे पहले आर्म एक्ट वाले केस में बरी किया जा चुका है।

First Published on January 27, 2017 11:09 am