सलमान खान ने कैटरीना कैफ से कहा- जस्ट चिल टाइगर अभी जिंदा है, देखें वीडियो

सलमान खान और कैटरीना कैफ की ऑन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री काफी जबर्दस्त है। दोनों के कथित अफेयर और ब्रेकअप की खबरें सामने आई थीं। अब ऐसा लगता है कि दोनों के बीच फिर से एक अच्छा बॉन्ड बन रहा है। सलमान खान इस बार काफी गंभीर हैं। एक्टर ने न्यूयॉर्क में हुए आईफा अवॉर्ड्स में फाइनल एक्ट किया और अपनी इस परफॉर्मेंस को कैटरीना को डेडिकेट किया। जिनका रविवार को जन्मदिन था।

जब सलमान स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तब वो एक सेकेंड के लिए रुके और कैटरीना की तरफ इशारा करते हुए कहा- ओ सोनेयो, जस्ट चिल टाइगर अभी जिंदा है। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के गाने जस्ट चिल चिल पर परफॉर्म करना शुरू किया। सलमान के इस जेस्चर ने बहुत से लोगों का दिल चुरा लिया लेकिन इसपर कैटरीना के रिएक्शन का सभी को इंतजार रहेगा। कैटरीना को स्पेशल फील कराने के लिए सलमान ने सबकुछ किया। न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक्टर कैफ के पास गए और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं।

