इस तरह टाइगर जिंदा है के लिए सलमान खान ले रहे हैं घुड़सवारी की ट्रेनिंग, देखें वीडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर जिंदा है के लिए इन दिनों घुड़सवारी को सीख रहे हैं। फिल्म के निर्देशक अली अब्बास जफर ने इसकी जानकारी खुद ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें बजरंगी भाईजान घुड़सवारी के लैसन सीखते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियों को उन्होंने कैप्शन दिया- सीधे न्यूयॉर्क से बिना नींद के सलमान खान सीधे घुड़सवारी की ट्रेनिंग लेने लगे। टाइगर जिंदा है #Morocco 18वें आईफा अवॉर्ड्स में शामिल होने के लिए सलमान खान न्यूयॉर्क पहुंच थे। यशराज के बेनर तले बन रही यह फिल्म एक था टाइगर की सीक्वल है। इस फिल्म में कैटरीना कैफ भी अहम भूमिका में नजर आएंगे।

आईफा अवॉर्ड्स के दौरान सलमान खान जब स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। तब एक सेकेंड के लिए वो रुके और कैटरीना कैफ को देखकर बोले- ओ सेनोयो, टाइगर अभी जिंदा है।दरअसल, जब सलमान स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे तब वो एक सेकेंड के लिए रुके और कैटरीना की तरफ इशारा करते हुए कहा- ओ सोनेयो, जस्ट चिल टाइगर अभी जिंदा है। इसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया के गाने जस्ट चिल चिल पर परफॉर्म करना शुरू किया। सलमान के इस जेस्चर ने बहुत से लोगों का दिल चुरा लिया लेकिन इसपर कैटरीना के रिएक्शन का सभी को इंतजार रहेगा।

Straight from New York , with no sleep @BeingSalmanKhan jumps in for horse riding training @TigerZindaHai #morocco pic.twitter.com/mfOgbuUlDY

— ali abbas zafar (@aliabbaszafar) July 17, 2017