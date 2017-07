IIFA Award 2017: जब स्टेज पर सलमान खान भूल गए फंक्शन की आखिरी डेट, साथ में खड़े अनुपम खेर ने दिलाया याद, देखें वीडियो

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान हर वक्त अपने फैंस का दिल जीतने में कामयाब रहते हैं, कभी अपनी एक्टिंग से तो कभी लाइव परफॉर्मेंस से। लेकिन इस बार सलमान के फैंस के सामने उनकी गुगली हो गई। दरअसल, मौका था IIFA 2017 के लिए कुछ खास शब्द बोलने का। सुल्तान सलमान खान को इस दौरान IIFA 2017 को लेकर कुछ शब्द कहने के लिए स्टेज पर आमंत्रित किया गया। इस दौरान सलमान ने IIFA को लेकर कई बाते कहीं, उन्होंने कहा कि ‘इस बार का IIFA में बड़ा धमाल होगा। यकीन मानिए ये बहुत बेहतरीन होने जा रहा है।’ तभी सलमान अपनी अगली लाइन की तरफ बढ़े और बोले कि ‘IIFA समारोह इंक्रेडेबल है…डेट ‘ डेट कहते ही वह अचानक रुक गए और बगल में खड़े एक्टर अनुपम खेर से समारोह की अंतिम तारीख इशारे में पूछने लगे।

ऑन-स्टेड सलमान की कानाफूसी देखकर वहां मौजूद लोग ठहाका मारकर हंस पड़े। खैर, जो भी हो सलमान खान इस दौरान बहुत क्यूट लग रहे थे।

