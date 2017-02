सलमान खान की रिकमेंडेशन के बाद राहुल देव को मिला इस फिल्म में काम

बॉलीवुड एक्टर राहुल देव को हाल ही में मशहूर रिएलिटी शो बिग बॉस में सेलिब्रिटी कंटेस्टें के तौर पर देखा गया था। घर में उनका व्यवहार उनके लिए फायदेमंद बन गया और इसी वजह से उन्हें अनिल कपूर और अर्जुन कपूर की फिल्म मुबारकां में रोल मिल गया। इसकी वजह शो के होस्ट सलमान खान ने फिल्म के मेकर्स को अप्रोच किया कि वे राहुल को इसमें लें। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल के अनुसार सलमान ने राहुल देव को अनीस बज्मी की फिल्म में रोल दिलाने में मदद की। जिसमें अनीस बज्मी और अथिया शेट्टी भी नजर आएंगी।

राहुल ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा- भगवान हमेशा दयालु होते हैं। मैं बिग बॉस मे जाने को लेकर शक था लेकिन यह अच्छा रहा। शो के होस्ट ने मुझे काफी सपोर्ट किया। उन्होंने नेशनल टीवी पर कहा था कि हम भविष्य में साथ काम करेंगे। मुझे मुबारकां में काम मिला क्योंकि उन्होंने मेकर्स से मेरे लिए बात की। मैं जल्द ही फिल्म की शूटिंग के लिए लंदन जाउंगा। यह बहुत प्यारा रोल है। वहीं मैं अपना पहला फिक्शन शो करुंगा। चीजें मेरे लिए अच्छी हैं और मैं इसे लेकर एक्साइटिड हूं।

यह पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने बिग बॉस कंटेस्टेंट का नाम रिकमेंड किया हो। इससे पहले अरमान कोहला का नाम वो अपनी फिल्म के लिए रिकमेंड कर चुके हैं। जिसकी वजह से वो प्रेम रतन धन पायो में दिखे थे। वहीं सना खान को उन्होंने जय हो में कास्ट किया था। ऐसा लगता है कि राहुल देव का करियर एक बार फिर से ट्रैक पर आ जाएगा। वो टीवी पर दिल बोले ओबेरॉय के जरिए अपना टीवी डेब्यू करने वाले हैं। यह शो स्टार प्लस के इश्कबाज की जगह लेगा।

बता दें कि 18 दिसंबर को राहुल देव घर से बाहर हो गए थे। लोपामुद्रा राउत उनके जाने से रोने लगती हैं। राहुल के जाने से रोहन मेहरा, गौरव चोपड़ा और लोपा को काफी बुरा लगता है। इसके बाद सलमान खान उनसे जल्द ही अपने साथ काम करने का वादाकरते हैं। अब यह बात साफ है कि सुल्तान ने अपना वादा निभाने की शुरुआत कर दी है। हो सकता है जल्दी ही उन्हें भाईजान के साथ काम करते हुए देखा जाए।

First Published on February 8, 2017 11:27 am