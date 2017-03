टाइगर जिंदा है में ऐसे दिखेंगे सलमान खान, सामने आया उनका लुक

सलमान खान को साइकिल चलाना बेहद पसंद है यह बात सभी जानते हैं। एक बार फिर उन्हें अपने घर के पास बांद्रा में साइकिल चलाते हुए देखा गया। मगर इस बार साइकिल चलाते हुए वह पनवेल में अपने फार्महाउस के नजदीक फैन्स को सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए। इस बार स्पेशल बात यह थी कि सलमान जो साइकिल चला रहे थे वह बीइंग ह्यूमन कलेक्शन की थी। इस दौरान सलमान स्वेटशर्ट, कैप और ब्लैक कलर के चश्मे पहने हुए दिखे। वहीं एक बात गौर करने लायक यह है कि सलमान ने अपनी आने वाली फिल्म टाइगर भी जिंदा है के लुक पर भी काम करना शुरू कर दिया है।

सलमान की लेटेस्ट तस्वीर को देखकर तो यही लगता है। इस तस्वीर में वह थोड़ा लीन भी दिखाई दे रहे हैं। टाइगर अभी जिंदा है ​की शूट को लेकर काम शुरू हो गया है। इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने 5 मार्च को ट्वीट भी किया था। बता दें जफर सलमान खान के साथ फिल्म सुलतान में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था पेट में तितलियां उड़ रही हैं और एक्साइटमेंट भी है। फ्रीजिंग लोकेशन… टाइगर अभी जिंदा है, यह काफी मजेदार होने वाला है।

उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सलमान भी टीम के साथ जुड़ेगें। फिलहाल सलमान अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। अपनी आने वाली फिल्म के लिए वर्कआउट कर रहे हैं। सलमान इस फिल्म रॉ एजेंट के रोल में नजर आएंगे और उनके साथ कैटरीना कैफ दिखाई देंगी। टाइगर अभी जिंदा है एक था टाइगर का सीक्वल है।

जहां इस फिल्म के पहले पार्ट को कबीर खान ने डायरेक्टर किया वहीं इस अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। पहली फिल्म की शूटिंग मोरक्कों में हुई थी। इस साल ईद पर सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज होगी जिसमें काफी समय बाद शाहरुख खान कैमियो रोल में दिखेंगे।

वीडियो:रिलीज हुआ विद्या बालन की फिल्म 'बेगम जान' का पोस्टर; इंटेन्स लुक में आई नजर

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 9, 2017 11:25 am