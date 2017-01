सलमान खान एक बार से कैटरीना कैफ के बन गए गाइड, फिल्म चुनने में कर रहे मदद

कैटरीना कैफ यह बात सुनिश्चित करना चाहती हैं कि वो अपने करियर में सही फिल्म का चुनाव करे और इस काम में सलमान खान उनकी मदद कर रहे हैं। जब भी सलमान और कैटरीना पास आते हैं बहुत सी कहानियां बनने लगती हैं। यह काफी हद तक सही भी है क्योंकि उनका रिश्ता सभी को बिना किसी शक के रिलेशनशिप, ब्रेकअप और फ्रेंडशिप गोल्स देता है। बहुत लंबे समय के बाद दोनों की जोड़ी एक बार फिर टाइगर जिंदा है में देखने को मिलेगी। हाल ही में यह बात सुनने को मिली है कि कैटरीना के उनके करियर में सही फैसले लेने के लिए सलमान खान गाइड बन गए हैं। वो एक्ट्रेस को बता रहे हैं कि किस तरह की फिल्मों में काम करना उनके करियर के लिए सही होगा। सलमान तो सलमान हैं इसी वजह से वो अपनी एक्स-गर्लफ्रेंड और बहुत अच्छी दोस्त कैटरीना की मदद कर रहे हैं।

सलमान को बिना किसी वजह के यूं ही शेरदिल नहीं कहा जाता है। अपने ब्रेकअप के बाद भी उन्होंने कैटरीना की मदद करना, उनका ख्याल रखना जारी रखा। रणबीर कपूर से ब्रेकअप के बाद भाईजान ने उनकी काफी मदद की। उसके बाद से कई मौकों पर कैफ खान परिवार के साथ नजर आती हैं। एक सूत्र ने बताया- दोनों के एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होकर देखना काफी अच्छा लगता है। कैटरीना कैफ सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट की रैप-अप पार्टी में शामिल हुई। दोनों ने टीम के साथ काफी अच्छा समय बिताया।

जहां कहीं लोगों को लग रहा है कि यह एक्स-कपल एक बार फिर से साथ आ रहा है। वहीं ऐसा होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक था टाइगर की सीक्वल फिल्म टाइगर जिंदा है 22 दिसंबर 2017 को रिलीज होगी। बता दें कि भाईजान अपनी अपकमिंग फिल्म में 13 साल की बच्ची के पिता की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

सलमान से एक इंटरव्यू के दौरान जब यह पूछा गया कि क्या वह ऑनस्क्रीन पिता का किरदार निभाने के लिए तैयार है? सलमान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, “जब प्यार किसी से होता है फिल्म में मैंने पिता का किरदार निभाया है। उस वक्त में 30 साल का था। तब मैंने यह किरदार किया था। साथ ही अपनी अगली फिल्म में भी मैं एक 13 साल की लड़की के पिता का किरदार निभा रहा हूं।

जानिए ‘दंगल’ देखने के बाद आमिर खान से क्यों नफरत करने लगे सलमान खान

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 3, 2017 8:13 am