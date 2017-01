सलमान खान ने लोपामुद्रा राउत से कहा- शांत हो जाओ वरना करिश्मा तन्ना जैसी लगोगी

पिछले हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने मशहूर कंटेस्टेंट लोपामुद्रा राउत की तुलना पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट करिश्मा तन्ना से कर दी। सभी कंटेस्टेंट्स से बात करते हुए सलमान ने लोपा को सलाह दी कि वो थोड़ा शांत हो जाएं वरना वो करिश्मा तन्ना की तरह दिखने लगेंगी। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल की खबर के अनुसार सलमान खान ने यह सलाह लोपा के घर में स्वामी ओम के खिलाफ जोर-जोर से बोलने की वजह से दी। लेकिन लोपा सलमान की टिप्पणी को समझ नहीं पाई। यह एपिसोड दिखाया नहीं गया था क्योंकि एक घंटे के एपिसोड में निर्माता सभी कुछ नहीं दिखा सकते हैं।

बिजनेस ऑफ सिनेमा की रिपोर्ट के अनुसार- लोपामुद्रा ने दूसरों से पूछा कि आखिर सलमान खान ने उन्हें ऐसा क्यों कहा कि वो करिश्मा तन्ना की तरह दिखने लगेंगी। उन्होंने मनु पंजाबी से पूछा कि क्या उन्होंने पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट की घर के अंदर परफॉर्मेंस देखी है। जिसके जवाब में मनु ने बताया- करिश्मा घर में काफी जोर-जोर से बोलती थीं और यही कारण है कि सलमान ने ऐया बयान दिया। इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लोपा ने कहा कि घर के लोग उसकी प्यार से बोली गई भाषा को समझते नहीं हैं। जिसकी वजह से उन्हें जरूरत पड़ने पर जोर से बोलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वामी ओम के खिलाफ वो इसलिए चीखी क्योंकि घर में उनका व्यवहार असहनीय है।

बता दे कि लोपा, रोहन से कहती हैं कि उन्होंने गौरव के सामने उन्हें इंसल्ट किया जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे कहती हैं कि अगली बार से वे किसी को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि जब किसी का सपोर्ट करती है तो वो खुद फंसती है। वो कहती हैं कि मेरी तरफ से फ्रेंडशिप जेन्विन है औऱ बाकी सब मतलबी है।

बिग बॉस की तरफ से लग्जरी बजट कार्य जीतने पर भी घरवालों की छोटी छोटी गलतियों के लिए उनकी लग्जरी बजट का सामान नहीं मिलता है। घर पर बस बानी को लग्जरी बजट का सामान मिलता है क्योंकि बस वो ही घर पर हैं जिन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया। बानी, गार्डन एरिया में गौरव को मिस करती हैं।

First Published on January 4, 2017 7:44 am