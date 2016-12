दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग पर आमिर के न्यौते के बावजूद नहीं पहुंचे सलमान और शाहरुख

फिल्म अभिनेता आमिर खान ने अपनी फिल्म दंगल की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के लिए बालीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान को आमंत्रित किया था। फिल्म के प्रीमियर के लिए आमिर ने खान तिगड़ी में अपने दोनों दूसरे साथी शाहरुख और सलमान को न्यौता भेजा। हालांकि दोंनो एक्टरों अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए आने से इंकार कर दिया। आमिर ने कहा कि शाहरुख और सलमान ने संदेश भेजा है कि अपनी पहले के शेड्यूल के कारण वो व्यस्त हैं। आमिर ने कहा कि आगे दोनों की सुविधा को देखते हुए फिर से फिल्म की स्क्रीनिंग की जाएगी। अभी हाल ही में मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी। इस दौरान फौगट परिवार के आलावा मनसे प्रमुख राज ठाकरे, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर भी मौजूद थे।

बता दें कि फिल्म ‘दंगल’ पहलवान महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित हैं। जिन्होंने अपनी बेटियों गीता और बबीता को काफी कठिनाई के बाद भी पहलवान बनाया। आमिर ने बताया कि मैं हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर नर्वस होता हूं। हम जब कभी भी फिल्म बनाते हैं तो पूरे प्यार और मेहनत के साथ बनाते हैं। हमें चिंता है कि दर्शक इसे पसंद करेंगे कि नहीं। अभी हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने ही फिल्म देखी है। आमिर ने बताया कि हम खुश हैं कि जिन्होंने भी फिल्म देखी उन्हें यह पसंद आ रही है। वैसे शाहरुख की आखिरी फिल्म डियर जिंदगी थी तो वहीं सलमान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट है।

साल की आखिरी फिल्‍म के रूप में क्‍यों देखें आमिर खान की 'दंगल', 5 वजहें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 22, 2016 6:32 am