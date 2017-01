सैराट ने 2016 में इस तरह बदले सिनेमा के नियम, जानिए कास्ट की बजाए किस तरह कंटेंट पर हुआ काम

मराठी फिल्म सैराट 2016 की दिग्गज फिल्म साबित हुई हिंदी या अंग्रेजी भाषा में नहीं होने के बावजूद 100 करोड़ कमाने वाली यह पहली फिल्म बनी। इसके अलावा रजनीकांत स्टारर कबाली, बंगाली रोमांटिक फिल्म प्रकटन, तेलुगू फिल्म अ आ और पंजाबी फिल्म सरदारजी 2 ने भी रीजनल फिल्म होने के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया। खास बात यह कि यह फिल्में अपने बजट या स्टार कास्ट से ज्यादा अपने कंटेंट (स्क्रिप्ट) के चलते देखी गईं। इसने कहीं न कहीं इस धारणा को भी तोड़ा का कि अच्छा प्लॉट बनाए जाने के बावजूद आइटम नंबर और तगड़ी स्टार कास्ट नहीं होने पर फिल्में नहीं चलती हैं। रीजनल लैंग्वेज वाली फिल्मों के मामले में सभी फिल्मों से आगे निकली जी स्टूडियो के द्वारा प्रोड्यूस की गई सैराट पुनीत गोएनका की मनोरंजन एंटरप्राइज का हिस्सा थी। इसे महाराष्ट्र और बाहर से राज्यों की कुल 450 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया।

फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं होने के बावजूद यह सिनेमाघरों में तकरीबन 100 दिनों तक टिकी रही। गोआ, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में इसे अंग्रेजी सब-टाइटल के साथ रिलीज किया गया। फिल्म की कामयाबी के बाद अब इसे यूएई और कोरिया में भी रिलीज किए जाने की तैयारी चल रही है। अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में गोएनका ने कहा- बिजनेस की बात करें तो रीजनल फिल्मों के मामले में जी धारणाओं और रिवाजों को तोड़ने का काम करने वाला है, जैसे हमने सैराट के मामले में किया। हमने पैसा कमाने के मॉडल के मामले में परफॉर्मेंस और टैलेंट पर की गई मेहनत को जरिया बनाया। फिल्म में कास्ट के बजाए कंटेंट पर जम कर मेहनत की गई। बता दें कि यह तरीका अब बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता देखा जा रहा है, लेकिन रीजनल सिनेमा में अभी ऐसे प्रयोग नहीं हो रहे हैं। सैराट ने इस तरह का पहला प्रयोग किया जो कि कामयाब भी रहा।

गौरतलब है कि 2016 में रिलीज हुई मराठी फिल्म ‘सैराट’ साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक साबित हुई। लोगों को फिल्म की कहानी, स्टार कास्ट और बाकी चीजें इतनी पसंद आईं कि इसे देखने के लिए दर्शकों की लाइन लग गई। अब जब इस फिल्म का हिंदी रीमेक बनाने की बातें हो रही हैं, और बॉलीवुड के कई बड़े निर्देशक इस फिल्म के रीमेक राइट्स खरीदने पर नजरें गढ़ाए हुए हैं, ऐसे में खबरें आई हैं कि निर्देशक करण जौहर ने पहले ही इस फिल्म के रीमेक राइट्स खरीद लिए हैं और उन्होंने अपनी फिल्म की एक्ट्रेस भी तय कर ली है। अंग्रेजी अखबार डीएनए की रिपोर्ट की मानें तो करण इस फिल्म के हिंदी रीमेक के लिए श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जाह्नवी को कास्ट कर सकते हैं।

First Published on January 3, 2017 11:26 am