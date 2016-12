सैफ अली खान की व्हाट्स ऐप डीपी बताती है 24 घंटे खयालों में रहता है बेटा तैमूर

सैफ अली खान की जिंदगी में हाल ही में एक न्यू एंट्री हुई है। ये स्पेशल एंट्री है उनके बेटे तैमूर अली खान की। सैफ शुरुआत से ही अपने बेटे को लेकर काफी प्रोटेक्टिव रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर उनके बेटे के नाम तैमूर को ट्रॉल किया जा रहा था। तब सैफ ने आगे बढ़कर उन ट्रॉलर्स को जवाब दिया था। उन्होंने बेटे की देखभाल के लिए एक महीने की पेटर्निटी लीव भी ले रखी है। इन छुट्टियों का सही इस्तेमाल करने के लिए सैफ ने तैमूर और करीना के साथ एक वेकेशन भी प्लान कर ली है।

ये क्यूट फैमिली अगले महीने घूमने निकलने वाली है। बेटे के आने से सैफ बेहद खुश हैं। उन्होंने तैमूर के आने से पहले ही उनके लिए शॉपिंग शुरू कर दी थी। अब जब तैमूर आगए हैं तो यह उनकी व्हाट्स ऐप डीपी पर भी दिख रहा है। अरे नहीं सैफ ने तैमूर नहीं बल्कि एक कार्टून पिक की डीपी लगाई है। जिसमें एक क्राउन पहने एक छोटा सा बच्चा घोड़े पर सवार दिख रहा है। वाकई उनकी यह डीपी काफी क्यूट है। वेलडन पापा सैफ।

करीना कपूर ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में 20 दिसंबर को बेटे तैमूर को जन्म दिया। प्रेग्नेंसी के दौरान करीना कपूर इंडस्ट्री में एक्टिव रहीं। उन्होंने अपने किसी भी प्रोजेक्ट को टाला नहीं। एक तरफ जहां करीना अपने असाइन्मेंट्स पूरे कर रही थीं। वहीं सैफ जहां भी जाते थे तैमूर के लिए शॉपिंग में जुट जाते थे। उन्हें एक बार लंदन के एक मशहूर टॉय स्टोर में देखा गया था। इसके बाद वह तैमूर की रॉयल नर्सरी के लिए दिल्ली भी आए थे।

फिलहाल सैफ जनवरी तक छुट्टी पर हैं। इससे साफ है कि सैफ के दिमाग में 24 घंटे तैमूर ही रहते हैं।

वीडियो-बेटे तैमूर के साथ पहली बार लोगों के सामने आई करीना कपूर

First Published on December 29, 2016 11:16 am