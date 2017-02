सैफ अली खान ने सारा अली खान को लॉन्च करने पर जारी अटकलों पर लगाया विराम, करण जौहर को बताया समझदार

सैफ अली खान के बच्चे उनकी अपकमिंग फिल्म रंगून से ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। तैमूर के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद अब उनकी बेटी सारा अली खान लाइमलाइट में छाई हुई हैं। कुछ दिनों पहले सैफ ने कहा था कि उनके बच्चे एक्टिंग को छोड़कर कुछ भी प्रोफेशन के तौर पर अपना सकते हैं क्योंकि उन्हें एक्टिंग को लेकर काफी चिंताएं हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने कहा कि वो सारा को उनके सपनों से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। अब सारा को अपने पिता और एक्टर से पूरा समर्थन मिल गया है तो हर किसी के दिमाग में यही सवाल है कि अमृता सिंह की बेटी को फिल्म इंडस्ट्री में कौन लॉन्च करेगा? अब ऐसा लगता है कि पापा ने इसका जवाब खुद ही दे दिया है।

अपनी अपकमिंग फिल्म रंगून के प्रमोशन के दौरान पिंकविला से बात करते हुए सैफ अली खान ने सवाल को नजरअंदाज किए बगैर सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है। ऐसी आशंका थी कि सारा को करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन के अंतर्गत लॉन्च करना चाहते हैं। इसपर उन्होंने कहा- मुझे लगता है वो ऐसा ही करेगी। मैं बहुत खुश हूं कि वो करण जौहर के साथ काम कर रही है क्योंकि मुझे लगता है वो नए एक्टर्स के लिए काफी प्रतिभावान हैं और उन्हें ठीक तरह से लॉन्च करेंगे। वो काफी समझदार और पैशेनेट फिल्म निर्माता हैं और उन्हें फिल्म की समझ है। मैं बहुत खुश हूं कि वो (सारा) उसके साथ है।

यह बयान उस समय आया है जब अफवाहें चल रही है कि सारा को लॉन्च करने पर सैफ अली खान और उनकी बेगम करीना कपूर खान के विचार अलग हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सैफ नहीं चाहते कि सारा आलिया के नक्शेकदम पर चलकर अपना करियर शुरू करे। लेकिन अब लगता है कि छोटे नवाब अपनी बेगम को ना नहीं कह सकते। हालांकि अभी तक फिल्म के टाइटल को लेकर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन माना जा रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर करण का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है।

ऐसा हो सकता है इसी फिल्म के जरिए सारा डेब्यू करेंगी और इसमें उनका महत्वपूर्ण रोल होगा। लेकिन दिशा पटानी पहले से ही फिल्म का हिस्सा है। ऐसे में सवाल जाहिर है कि क्या सारा पटानी को रिप्लेस करेंगी? इसके लिए हम सभी को करण जौहर की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बात तो कंफर्म है कि इसमें टाइगर श्रॉफ लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे।

First Published on February 19, 2017 10:37 am