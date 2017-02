कॉफी विद करण में शाहिद कपूर और सैफ अली खान के बीच दिखी अनोखी बॉन्डिंग

सैफ अली खान और शाहिद कपूर के बीच जो चीज कॉमन है वो है करीना कपूर और उनकी लेटेस्ट फिल्म रंगून। जहां सैफ करीना के पति हैं वहीं शाहिद एक्ट्रेस के एक्स ब्वॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अगर आपको लगता है कि दोनों के बीच एक दूसरे का सामना करते समय कोई कठिन परिस्थिति रही होगी तो आप गलत हैं। दोनों ने एक साथ एक फिल्म में काम करते समय कभी एक दूसरे को नजर अंदाज नहीं किया। स्पष्ट तौर पर दोनों कॉफी विद करण में खुलकर बात करते हुए नजर आएंगे।

दोनों यहां अपनी को एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ पहुंचेंगे और करण के काउच पर बैठेंगे। जब करण जौहर ने सैफ और शाहिद से पूछा कि वो जब मिलते हैं तो क्या बाते करते हैं। इसपर दोनों ने सेफ खेलते हुए कहा कि हाल ही में दोनों पिता बने हैं इसलिए जब भी वो मिलते हैं तो अपने बच्चों के बारे में बात किया करते हैं। शूटिंग के दौरान भी सैफ अली मीशा के बारे में जबकि शाहिद तैमूर के बारे में एक-दूसरे से पूछ रहे थे।

जब करण ने उनसे पूछा कि दोनों ने कैसे रंगून की शूटिंग की जबकि एक का अतीत और एक का वर्तमान करीना कपूर से जुड़ा हुआ है। इसपर शाहिद ने कहा सब चीज ठीक रहीं और वो अपने बच्चों के बारे में बात किया करते थे। सैफ मीशा के बारे में पूछते जबकि शाहिद तैमूर के बारे में सवाल करते और इस तरह सब ठीक रहा। शो से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि ब्रेक के दौरान दोनों एक दूसरे के साथ चैट करते हुए देखे गए।

आप लोग यह भी जानना चाहेंगे कि क्या हुआ जब कंगना रनौत इस सेलिब्रिटी चैट शो पर पहुंची। डीएनए के अनुसार कंगना फिल्म निर्माता की चुटकी लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं। कंगना ने कहा अगर वो कभी बायोग्राफी लिखेंगी तो वो इस बात का खास ध्यान रखेंगी कि उसमें करण जौहर से भाई भतीजावाद वाला चैप्टर जरूर शामिल हो। उन्होंने शो पर कई मजबूत स्टेटमेंट दिए। इतने कि एक जगह पर तो करण को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहें।

First Published on February 13, 2017 10:06 am