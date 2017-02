क्या कॉफी विद करण में सैफ अली खान के साथ जाने को तैयार हुईं कंगना रनौत?

अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी चौंकाने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार करण जौहर के शो कॉफी विद करण के लिए सैफ अली खान और कंगना रनौत 3 फरवरी को शूटिंग करेंगे। इस जोड़े का केवल स्क्रिन पर ही नहीं बल्कि करण के काउच पर बैठना भी असमान सी बात है। रंगून साल 2017 की बहुप्रतिक्षित फिल्मों में से एक है। इसकी वजह विशाल भारद्वाज का निर्देशन और इसका अंग्रेजों के जमाने का होना है। सबसे चौंकाने वाली बात कंगना का शाहिद और सैफ दोनों के साथ फिल्म में रोमांस होना है। करण के शो को एक्ट्रसे ने कभी देखा तक नहीं है और अब वो अपने को-स्टार के साथ इसमें दिखने वाली हैं। दोनों यहां अपनी फिल्म का प्रमोशन करेंगे। रंगून 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है और उनका शूट किया गया एपिसोड फिल्म की रिलीज से 7 दिनों पहले ऑन एयर हो जाएगा।

अब तक करण के शो पर कई सेलिब्रिटी आ चुके हैं। जहां शाहरुख खान और आलिया भट्ट ने सीजन की शुरुआत की थी। दोनों अपनी फिल्म डियर जिंदगी का प्रमोशन करने के लिए यहां पहुंचे थे। वहीं आलिया एक बार फिर से बद्रीनाथ की दुल्हनिया को प्रमोट करने के लिए फिर से शो पर आने वाले हैं। इसकी टीजर हाल ही में रिलीज हुआ है।

बता दें कि बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया का ऑफिशियल टीजर आज (30 जनवरी) को जारी कर दिया गया है। वीडियो में फॉक्स स्टार स्टूडियो की तरफ से लाई जा रही धर्मा प्रोडक्शन्स के बैनर तले बनी यह फिल्म वरुण-आलिया की 2014 में रिलीज हुई फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया का सीक्वल बताई जा रही थी, हालांकि मेकर्स ने इस बात से साफ इंकार कर दिया है।

फिल्म में वरुण का नाम बद्रीनाथ बंसल उर्फ बद्री है। टीजर में आलिया का एक भी शॉट नहीं है। वीडियो में वरुण धवन किसी स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन लगता है कि जिस स्टूडियो में वह फोटो खिंचवाने आए हुए हैं वह फोटोग्राफर कुछ ज्यादा ही नखरे वाला है। वरुण को फोटो के लिए सही पोज और सही एंगल देने के लिए फोटोग्राफर उन्हें बार-बार तंग कर रहा है। वरुण करीना कपूर और दीपिका पादुकोण की तस्वरों के बीच खड़े हुए हैं।

First Published on February 1, 2017 11:54 am