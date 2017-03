डेडपूल 2 का टीजर रिलीज, फिर अपने अंदाज में दुश्मनों से निपटेगा डेडपूल, देखिए वीडियो

2016 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म डेडपूल उस वक्त दर्शकों को काफी पसंद आई थी। एक मस्तमौला ग्रे इमेज वाला सुपरहीरो दर्शकों को काफी पसंद आया और अब इसी फिल्म का अलगा पार्ट जल्द ही रिलीज होगा। फिल्म एक अमेरिकी सुपरहीरो की कहानी है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के ही इमैजिनरी कैरेक्टर पर आधारित है। पिछली फिल्म का निर्देशन टिम मिलर ने किया और स्क्रिप्ट लिखी रहेट रिज व पॉल वेर्निक ने। फिल्म के अगले पार्ट का टीजर यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है और एक दिन के अंदर 15 हजार लोग देख चुके हैं। फिल्म के इस पार्ट का नाम डेडपूल 2 फ्रैगमैन 1 रखा गया है। फिल्म 2018 में रिलीज होगी लेकिन टीजर देख कर लगता है कि इस रफ इमेज वाले किरदार को दर्शक इस बार भी उतना ही प्यार देंगे।

टीजर वीडियो की बात करें तो 3 मिनट 41 सेकेंड के इस वीडियो में डेडपूल एक बार फिर किसी उजड़े शहर में लौट आया है जहां लूटपाट और गुंडागर्दी का बसेरा है। एक जगह एक बजुर्ग आदमी के साथ होती लूटपाट को देख कर डेडपूल आवेशित हो जाता है और एक टेलीफोन बूथ में जाकर अपनी सुपरहीरो ड्रेस पहनने लगता है लेकिन यह सब करने में ही उसे इतना वक्त लग जाता है कि जब तक वह टेलीफोन बूथ से बाहर आता है सब कुछ हो चुका होता है और लुटेरा बुजुर्ग की हत्या करके फरार हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह अपना डेडपूल दिमाग पर कोई खास टेंशन नहीं लेते हुई उसी बुजुर्ग की डेडबॉडी पर सर रखकर लेट जाता है, और कैमरा टॉप व्यू की ओर चला जाता है।

स्टार कास्ट की बात करें तो पिछले पार्ट में रिएन रेनॉल्डस, मॉरेना बैकेरिन, एड स्करिन, टी. जे. मिलर, गीना कैरेनो, लेसली युगैम्स, ब्रिएना हिल्डब्रैंड और स्टीफन कैपिसिस नजर आए थे। क्योंकि यह एक सुपरहीरो सीरीज है तो इस बार भी इनमें से ज्यादातर एक्टर्स के फिल्म में नजर आने की संभावना है। डेडपूल का प्रिमियर पेरिस में फरवरी 8, 2016 को हुआ और उत्तरी अमेरिका में फरवरी 12, 2016 में आईमैक्स, डीएलपी, डी-बॉक्स, और बाकी विशाल प्रिमियम फाॅर्मेट के साथ रिलीज हुई। फ़िल्म ने लगभग तक के कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ा है और सदी की “आर” श्रेणी (वयस्क सामाग्रियों वाली) की फ़िल्मों में सबसे अधिक कमाई करने के साथ, एक्स-मैन फ़िल्म में सबसे कामयाब और वर्ष 2016 की दूसरी सर्वाधिक कमाई वाली फ़िल्म में शुमार रही।

First Published on March 5, 2017 11:35 am