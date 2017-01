रनिंग शादी डॉट कॉम ट्रेलर रिलीजः पिंक में ‘थ्रिल’ करने के बाद अब आपको गुदगुदाने आ रही हैं तापसी पन्नू

अनिरुद्ध रॉय चौधरी निर्देशित फिल्म पिंक में अपने शानदार अभिनय से सभी को मंत्र मुग्ध कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बार फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। तापसी 3 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म रनिंग शादी डॉट कॉम में अमित साथ के साथ आ रही हैं। राइजिंग सन फिल्म और क्राउचिंग टाइगर मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में वह ऐसे जोड़ों की शादी कराएंगी जिनके घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं हो रहे। फिल्म एक ऐसे अजीब-ओ-गरीब आइडिया के बारे में है जिसे अमित साद आईटी टेक्नीशियन सरबजीत और निम्मी (तापसी) मिल कर हकीकत में तब्दील करने के बारे में सोचते हैं। फिल्म एक रॉम कॉम मूवी है जिसमें कॉमेडी के साथ रोमांस का भी तड़का लगाया गया है।

5 जनवरी को रिलीज किए गए इस ट्रेलर को यूट्यूब पर अब तक 84 हजार 700 से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। फिल्म का फर्स्ट लुक तापसी ने 5 जनवरी को खुद रिलीज किया था। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से फिल्म का फर्स्ट लुक जारी करते हुए लिखा- Here’s the first look of this special film @running_shaadi #BhagayengeHumNibhayengeAap The #RunningShaadi trailer will be out soon #CantWait. इस फिल्म में अर्श बाजवा एक कंप्यूटर गीक और स्ट्रीट स्मार्ट लड़के सरबजीत के रोल में हैं, जिसका ब्रेन चाइल्ड रनिंग शादी डॉट कॉम है।

अमित सढ राम भरोसे के रोल में हैं, जो सरबजीत का दोस्त है, जबकि तापसी पन्नू के किरदार का नाम निम्मी है, जो बिंदास और जिंदादिल है। रनिंग शादी डॉट कॉम में निम्मी भी इनके साथ जुड़ जाती है। यह फिल्म 3 फरवरी को रिलीज होगी। अमिताभ बच्चन में पिंक में शानदार भूमिका करने वाली तापसी पन्नू की इस फिल्म से भी उनके फैंस को खासी उम्मीदें हैं। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना असर दिखा पाती है यह तो वक्त ही बताएगा।

First Published on January 6, 2017 12:44 pm