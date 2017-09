‘बेशर्म’ स्टार ऋषि कपूर ने फीमेल ट्विटर यूजर को डायरेक्ट मेसेज पर दी गाली!

बॉलीवुड सेलेब्स का ट्विटर पर ट्रोल होना आजकल आम हो गया है। आए दिन कोई न कोई स्टार अपने विवादित बयानों से ट्विटर पर ट्रोल होता है। पिछले दिनों प्रियंका चोपड़ा चोपड़ा ट्निटर पर ट्रोल हो रही थीं अब ऋषि कपूर इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। मामला ये है, कि ऋषि कपूर ने ट्विटर के डायरेक्ट मेसेज में एक फीमेल यूजर के लिए अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया। वही मेसेज स्क्रीन शॉर्ट के तौर पर महिला ने जगजाहिर कर दिया। अब इसके बाद जब बाकि ट्विटर यूजर्स ने इसे देखा तो मानो ऋषि कपूर के कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। कई लोगों ने इस बात का जवाब दिया और विरोध किया। तो कई लोग मामले में ऋषि कपूर के साथ उन्हें सपोर्ट करते नजर आए।

पिछले काफी वक्त से ऋषि कपूर इस स्क्रीन शॉर्ट को लेकर ट्रोल हो रहे थे। वहीं अब ऋषि कपूर ने भी इस पर अपनी तरफ से जवाब दिया है। ऋषि ने देर रात ट्विटर पर लिखा, ‘रबिश, मैं अभी ये सारे ट्वीट्स देख रहा हूं। यह ट्वीट्स मुझे अब्यूज कर रहे हैं। मैं कोई संत नहीं हूं। मैं रिएक्ट करूंगा और वह भी आपकी ही जुबान में रिएक्ट करूंगा। तो अपनी शिकायतें अपने पास रखिए। टिट-फॉर-टैट।’

Rubbish.I am seeing now tweets now abusing me I am no saint I will react in your own language. So shut your complaints. Tit for tat. pic.twitter.com/a1NirCancn

