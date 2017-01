ऋषि कपूर ने कहा- अमिताभ बच्चन ने अपनी सफलता के लिए कभी को-स्टार को नहीं दिया क्रेडिट

ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी खुल्म खुल्ला रिलीज हो चुकी है। जिसमें एक्टर ने काफी खुलासे किए हैं। अवॉर्ड पाने के लिए पैसे देने से लेकर रणबीर का उनके जैसा पिता ना बनने तक की बातें आप सभी पढ़ चुके हैं। हालिया खबर अमिताभ बच्चन को लेकर है। ऋषि कपूर का कहना है कि अमिताभ ने कभी अपने को-एक्टर को किसी इंटरव्यू या किताब के जरिए क्रेडिट नहीं दिया। वो हमेशा अपने लेखकों और निर्देशकों, सलीम-जावेद, मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और रमेशा सिप्पी को धन्यवाद देते थे। लेकिन यह बात भी सच है कि उनके को-एक्टर्स ने उनकी सफलता में काफी सहायता की है।

ऋषि कपूर ने कहा- अमिताभ बच्चन बिना किसी शक के एक शानदार एक्टर हैं। जिनके पास काफी टैलेंट है और उस समय एक ऐसे एक्टर थे जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर राज करती थी। वो एक एक्शन हीरो, एंग्री यंग मैन हैं। इसी वजह से उनके लिए किरदार लिखे जाते थे। उस समय हम छोटे स्टार हुआ करते थे, लेकिन एक एक्टर के तौर पर कम नहीं थे। हमें उनके लेवल को मैच करने के लिए कड़ी मेहनत, ऊर्जा लगाते थे। हमें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और काफी परिश्रम करना पड़ता था ताकि उनके बराबर पहुंच सकें। मेरे समय में रोमांटिक हीरो के लिए कोई स्थान नहीं था। उस समय एक्शन फिल्मों का दौर था जिसके हीरो अमिताभ थे। इसी वजह से लेखक उन्हें दमदार रोल दिया करते थे। जिसकी वजह से बचे हुए किरदार हमें मिला करते थे और उसमें अपना बेस्ट देने के लिए हमें काफी मेहनत करनी होती थी।

1975 में शशि कपूर ने दीवार में, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना ने अमर एकबर एंथनी, कुली में ऋषि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र सभी ने अमिताभ की सफल फिल्मों में अपना योगदान दिया है। जिसमें वो अमिताभ के साथ क्रेडिट डिजर्व करते थे बेशक सेकेंडरी रोल में ही सही। लेकिन इसका अहसास किसी को नहीं हुआ और ना ही किसी ने कबूल किया। उस समय ऐसी ही चीजें थी जिसे हमने खुशी-खुशी स्वीकार किया। इसका मतलब यह नहीं था कि हमने खुद को तुच्छ मान लिया था लेकिन टेढ़ा सिक्का चल रहा है।

यह आज नहीं हो सकता। कोई भी खान दूसरे खान के साथ काम नहीं करता है। कोई भी हीरो असामान्य शर्तों पर दूसरे हीरो के साथ काम नहीं करता है। अगर आज शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं तो सलमान, आमिर और ऋतिक रोशन सेकेंडरी रोल में काम नहीं करेंगे। विनोद खन्ना ने फिल्म खून पसीना, शत्रुघ्न सिन्हा ने काला पत्थर, शशि कपूर ने कभी-कभी में काफी अच्छा काम किया था। लेकिन उनकी सराहना नहीं हुई क्योंकि वो नुकसान के तहत काम कर रहे थे। मगर आज भी हम सौहार्द के साथ काम करते हैं।

ऋषि कपूर ने बोयग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में माना- “फिल्म ‘बॉबी’ के लिए खरीदा था अवॉर्ड”

First Published on January 19, 2017 9:46 am