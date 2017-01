चार घंटे तक दाऊद इब्राहिम के खास मेहमान बने थे ऋषि कपूर, साथ में ली थी चाय की चुस्कियां

बॉलीवुड अभिनेता ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी ‘खुल्लम खुल्ला’ में अपनी जिदंगी से जुड़े कई पहलुओं पर खुल कर बात की है। हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित और सीनियर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मीना अइयर ने इस बायोग्राफी को लिखा है। किताब के कुछ अंश अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रकाशित किए हैं। इन हिस्सों में बताया गया है कि ऋषि कपूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के साथ चाय पी चुके हैं। हालांकि जब का किस्सा उन्होंने लिखा है तब मुंबई बम विस्फोट नहीं हुआ था। अपनी बायोग्राफी में ऋषि कपूर ने बताया कि दाऊद से उनकी मुलाकात 1988 में दुबई में हुई थी। उन्होंने साफ किया है कि 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट से पहले दाऊद सिर्फ एक गैंग्सटर के रूप में जाना जाता था और उसे देश के लिए खतरा नहीं माना जाता था। ऋषि ने लिखा, ‘1988 में एक दिन मैं अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ पहुंचा, मैं एयरपोर्ट से निकल रहा था इतने में एक अजनबी मेरे पास आया और मुझे फोन पकड़ाते हुए बोला कि दाऊद साहब बात करेंगे। दाऊद ने मेरा स्वागत किया और कहा कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं बता सकता हूं।’

इसके बाद ऋषि ने लिखा कि उन्हें दाऊद के एक साथी ने बताया कि दाऊद उनके साथ चाय पीना चाहते हैं। इसके बाद शाम को उन्हें लेने के लिए एक रॉल्स रॉयस भेजी गई। ऋषि ने लिखा कि उन्हें दाऊद तक इस तरह ले जाया गया कि उन्हें दाऊद के घर की लोकेशन पता न चल सके। उन्हें लिखा, ‘हम वहां पहुंचे तो दाऊद ने कहा कि वह शराब न पीते हैं और न ही किसी को पिलाते हैं इसलिए उन्हें चाय पर बुलाया गया है।’

ऋषि कपूर करीब चार घंटे तक दाऊद के खास मेहमान बने रहे। दाऊद ने ऋषि से कहा कि उन्हें उनकी फिल्म ‘तवायफ’ काफी पसंद आई क्योंकि उसमें उनका नाम दाऊद था। दाऊद का कहना था कि फिल्म के जरिए ऋषि ने उनके नाम को महान बना दिया है। किताब में लिखा है, ‘उन्होंने कहा कि वह मेरे पिता, मेरे चाचाओं, दिलीप कुमार, महमूद, मुकरी जैसे अभिनेताओं को बहुत पसंद करते हैं। मुझे याद है वहां जाने से पहले तक मैं थोड़ा डरा हुआ था लेकिन वहां जाने के बाद मैं काफी रिलैक्स हो गया।’

फिल्म प्रमोशन के दौरान दीपिका पादुकोण ने किया विन डीज़ल के साथ ‘लूंगी डांस’; रणवीर-शाहिद भी हुए शामिल

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 16, 2017 5:32 am