संजय लीला भंसाली पर हुए हमले पर ऋषि कपूर ने कहा- क्या वो इतिहास के रखवाले हैं?

वरिष्ठ एक्टर ऋषि कपूर ने शनिवार को फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली पर जयपुर में पद्मावती के सेट पर हुए हमले की निंदा की। शुक्रवार को हुई यह घटना को इतिहास के साथ कथित छेड़छाड़ को लेकर को लेकर हुई थी। पद्मावती 14 वीं शताब्दी में चित्तौड़ की रानी और अलाउद्दीन खिलजी की कहानी है। भंसाली को राजपूत की कर्णी सेना ने थप्पड़ मारे जहां वो अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।

ऋषि कपूर ने कहा- बिना फैक्ट्स जानें, बिना फिल्म देखे, आप मोर्चा करने लगता हैं और मारना शुरू कर देते हैं। यह क्या बकवास है। क्या इस देश में फिल्म निर्माताओं और कलाकरों के लिए यही सुरक्षा है? इसकी जवाबदेही किसकी है? कल को आप ऐसा सभी के साथ करना शुरु कर देंगे। इससे फिल्में बनाना नामुमकिन हो जाएगा। वो कौन हैं? क्या वो इतिहास के रखवाले हैं? इस घटना से पूरी फिल्म इंडस्ट्री गुस्से में है। आलिया भट्ट, करण जौहर, फरहान अख्तर ने ट्विटर पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्रदर्शनकारी आपे से बाहर होते हुए, कैमरे तोड़ते हुए और शूटिंग के दूसरे इक्विपमेंट तोड़ते हुए दिख रहे हैं। साथ ही वो नारे लगा रहे हैं और हिंदी में गालियां दे रहे हैं। कपूर ने कहा- अगर आपको कुछ करना है तो फिल्म देखें और फिर कोई जजमेंट दें। आप कैसे हाथ उठा सकते हैं, कैसे कानून को अपने हाथों में ले सकते हैं? ये कौन लोग हैं? राजपूत कर्णी सेना या जो भी हैं उनके पास ऐसा करने का क्या अधिकार है? आप अपने हाथों से न्याय नहीं कर सकते। हमारे पास न्यायिक व्यवस्था है। उसे सही और गलत का फैसला करने दें। हमारे यहां एक सेंसर बोर्ड है वो लोगों के पास आने से पहले फिल्म को सेंसर कर देता है। इस पूरी घटना के बीच भंसाली और उनकी टीम ने शूटिंग रद्द कर दी है। ऋषि कपूर ने फिल्म निर्माता से प्रदर्शनकारियों को कोर्ट में घसीटने के लिए कहा है।

कपूर ने कहा- मैंने ट्विटर पर पढ़ा कि उसने शूटिंग रद्द कर दी है। कौन तुम्हारी इस b***** का खर्चा भरेगा। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से उसे अपने एक्टर्स की डेट रद्द करनी पड़ी। मैं कहता हूं संजय लीला भंसाली यो कर्णी सेना जो भी है उसपर केस करो।

बिग बॉस 10 में अब चार कंटेस्टेंट के बीच है जीत की जंग, सितारें बता रहे हैं कौन होंगे 3 फाइनलिस्ट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 9:56 am