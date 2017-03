ट्विटर पर एक महिला से उलझने के बाद ऋषि कपूर ने बदली DP, ट्रॉल करने वालों को दी चेतावनी

अपने ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में रहने वाले ऋषि कपूर ने ट्विटर पर एक गर्मा-गरम बातचीत के बाद अब अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल ली है। इस तस्वीर के जरिए लग रहा है कि मानो ऋषि कपूर ट्रॉल करने वालों और गालियां देने वाले यूजर्स को चेतावनी दे रहे हों कि ‘करारा जवाब मिलेगा’। तस्वीर ही ऐसी है, इस तस्वीर में ऋषि कपूर के हाथ में एक बंदूक दिख रही है और ऋषि काफी गंभीर दिख रहे हैं।

64 साल के ऋषि पिछले दिनों ट्विटर पर एक यूजर्स ने भिड़ गए उन्होंने कहा कि गाली देने वाले को वो उसी की भाषा में जवाब देना जानते हैं। ऋषि ने बुधवार को ट्वीट करके लिखा कि, “भविष्य के नए ट्रोल्स और गाली देने वालों के लिए नई चेतावनी बॉयो, समझदार दोस्त नजरअंदाज करें। चलो फन वर्ल्ड में जीए। ऋषि ने ये ट्वीट किया। अब उनकी नई जानकारी है कि, ” ट्रौल्स और गाली देने वालों कोशिश भी मत करना, तुम गाली खाओगे और ब्लॉक भी किए जाओगा। बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपने बारे में लिखा था, मशहूर पिता का बेटा, मशहूर बेटे का पिता।

ये जो नई प्रोफाइल पिक ऋषि कपूर ने यह उनकी फिल्म औरंगजेब के एक सीन का स्क्रीन शॉट है। हाल ही में ट्विटर पर ऋषि कपूर ने एक शॉर्ट क्विज किया जिसमें उन्होंने कुछ सवाल यूजर्स से पूछे जिनके जवाब बाद में वह खुद भी बताते जा रहे थे। ऋषि ने पूछा कि वह कौन सी बात है जो कि ऋषि कपूर और करण जौहर में कॉमन और एक जैसी है? एक यूजर ने जवाब के तौर पर लिखा कि इन दोनों ने ही पिता के नाम के बाद बेटों का नाम लिखा है।

ऋषि को जवाब पसंद आया और उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए लिखा कि यही जवाब है। लेकिन शायद ट्विटर पर लोग ऋषि कपूर से नहीं उलझें ऐसा कम ही होता है। थोड़ी ही देर बार ऋषि कपूर को रिप्लाई करते हुए एक यूजर ने लिखा- सेलिब्रिटी होने के बावजूद बेवकूफी के साथ दूरी बनाए रखना। इस पर ऋषि कपूर भड़क गए और उन्होंने उसी भाषा में जवाब दिया।

डॉन के किरदार में दाऊद इब्राहिम। डॉन के किरदार में दाऊद इब्राहिम।

अपने दोस्त सुब्बा राव और जयराम के साथ बीच में ऋषि कपूर। अपने दोस्त सुब्बा राव और जयराम के साथ बीच में ऋषि कपूर।

करण मल्होत्रा की फिल्म अग्नीपथ में रौफ लाला के किरदार में अभिनेता ऋषि कपूर। करण मल्होत्रा की फिल्म अग्नीपथ में रौफ लाला के किरदार में अभिनेता ऋषि कपूर।

First Published on March 8, 2017 11:14 am