कपिल शर्मा के शो पर ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को दिया खुद के झेलने के लिए मेडल

कपिल शर्मा के शो पर इस हफ्ते ऋषि कपूर और नीतू सिंह पहुंचे। दोनों पति पत्नी ने कपिल के शो पर अपनी शादी शुदा जिंदगी पर खूब मजाक किया। ऋषि कपूर के ट्वीट करने के आदत पर नीतू सिंह ने कहा कि मैं रोज सोने से पहले इनके ट्वीट पढ़ती हूं तब सोती हूं। साथ ही नीतू सिंह ने कहा कि ऋषि कपूर की मां कहती है कि मैं तुम्हें इसके साथ रहने के लिए मेडल देना चाहती हूं। इसके बाद शो पर मेडल मंगाया गया जिसे ऋषि कपूर ने दिया मेडल दिया। इसके बाद शो में डा मशहूर गुलाटी भी नीतू सिंह से फ्लर्ट करने की कोशिश करते दिखे। इसके साथ ही ऋषि कपूर के गानों पर भी उन्होंने डांस किया। नीतू सिंह ने बताया कि ऋषि कपूर खाने के बेहद शौकिन है और एक महीने बाद भी किसी डिश के रिपीट होने पर पहचान जाते हैं। इसके बाद उनसे ऋषि कपूर और रणबीर कपूर को लेकर सवाल पूछे गए।

कपिल ने पूछा कि रणबीर और ऋषि में से ज्यादा गुस्सा वाला कौन है। तो नीतू सिंह ने ऋषि कपूर को बताया। इसके बाद कपिल ने पूछा फिटनस को लेकर लापरवाह कौन है। इस सवाल पर भी नीतू सिंह ने ऋषि कपूर का ही नाम लिया। इसके बाद पूछा कि दोनों में से सुस्त कौन ज्यादा है। इस सवाल के जवाब में नीतू सिंह ने कहा रणबीर कपूर ऋषि कपूर से ज्याद लेजी है। अपनी पहली फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर ऋषि कपूर ने कहा कि मैंने ये ट्राफी अपने दादा को दी तो उन्होंने कहा कि राज ने आज मेरा कर्जा उतार दिया।

‘फिलौरी’ ट्रेलर रिव्यू: ऐसी सुंदर भूतनी पहले कभी नहीं देखी होगी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 12, 2017 6:50 am