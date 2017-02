इस वजह से श्रीया भूपल और अखिल अक्कीनेनी का रिश्ता हुआ खत्म, समझाने की कोशिशें हुईं नाकाम

कल यानी 22 फरवरी को यह खबर आई थी कि साउथ सुपरस्टार नागार्जुन के बेटे अखिल अक्कीनेनी और श्रीया भूपल ने अपनी शादी तोड़ दी है। सभी गेस्ट जो इस ग्रैंड शादी के लिए इटली जाने वाले थे उनसे अपने टिकट कैंसिल करने को बोल दिया गया है। इस शादी में 700 लोगों के आने का अनुमान था। जिसमें उद्योगपतियों से लेकर बॉलीवुड और साउथ के स्टार्स के नाम शामिल थे। सबकुछ प्लान किया जा चुका था। होटल बुक हो चुके थे लेकिन सब कैंसिल करवाना पड़ा। दोनों ही परिवार इस मामले पर खामोश हैं और वो ऐसा होने की असली वजह नहीं बता रहे हैं। यह खबर एक सरप्राइज के तौर पर सामने आई है। क्योंकि कुछ हफ्तों पहले तक सबकुछ ठीक था। टाइम्स ऑफि इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार दोनों को नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु की सगाई समारोह में भी साथ देखा गया था।

श्रीया ने ट्विट करके अपनी खुशी भी जाहिर की थी। तो पिछले हफ्ते ऐसा क्या हुआ जो दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया? एक लीडिंग टैब्लॉयड और डेली की खबर के अनुसार दोनों एक दूसरे को दो-तीन सालों से डेट कर रहे थे इसके बावजूद उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। दोनों की हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाल में काफी भयंकर लड़ाई हुई। ऐसा लगा कि चीजें पहले जैसी नहीं रही। वहीं इसके बाद अखिल ने कुछ नहीं किया। उसे अहसास हुआ कि शादी के लिए वह अभी काफी युवा है। ऐसी खबर है कि नागार्जुन अपने बेटे के इस फैसले से खुश नहीं थे। उन्होंने दोनों को बुलाकर समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन ऐसा लगता है कि दोनों अपना मन बना चुके हैं।

दोनों ने 9 दिसंबर को परिवार और करीबी दोस्तों के सामने सगाई की थी। अखिल को आखिरी बार वीवी विनायक की अखिल में देखे गए थे। जल्द ही वो विक्रम कुमार की फिल्म में नजर आएंगे। श्रीया भूपल पेशे से फैशन डिजायनर हैं और उन्होंने आलिया भट्ट से लेकर श्रद्धा कपूर और हंसिका मोटवानी से लेकर रकुल प्रीत सिंह तक के लिए कपड़े डिजायन किए हैं।

बता दें कि श्रीया भूपल बिजनेस टाईकून जीवीके रेड्डी की पोती हैं। श्रीया और अखिर कुछ सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसके बाद साल 2016 में एक प्राइवेट सेरेमनी में दोनों की सगाई कर दी गई।

First Published on February 23, 2017 11:24 am