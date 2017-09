तो ये है सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘केदारनाथ’ की स्टोरी!

@shushma_shing_official and @saraalikhann seek blessings in kedaarnath temple. Are you guys excited to watch this Jodi on the big screen? #shushantsinghrajput #saraalikhanpataudi #kedarnathtemple #kedarnath #bollywood #bollywoodnews #bollywooddiva #bollywoodstars #bollywoodworld #instapic #instagram #instabollypic #instabollywood #picoftheday

A post shared by Celebs Studio (@celebsstudio) on Aug 30, 2017 at 5:16am PDT