साड़ी के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए एयरपोर्ट पर दिखीं एवरग्रीन ब्यूटी रेखा, देखें तस्वीरें

#Bollywood legend Rekha was awarded the #DIFF16 Lifetime Achievement Award for a stellar career that has inspired millions of viewers. Here she is at our photocall this morning. ريكاه..من أهم نجوم السينما البوليوودية. أعمالها تركت بصمة واضحة في تاريخ هذه الصناعة العريقة وقد كرّمناها أمس على مجمل أعمالها. #DIFF16

