जब ऋषि कपूर और नीतू की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंची थीं रेखा, अमिताभ बच्चन थे वहां मौजूद

रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात फिल्म ‘दो अंजाने’ के सेट पर हुई। खबरों के मुताबिक फिल्म शूटिंग के साथ-साथ ही दोनों की प्रेम कहानी भी बढ़ने लगी। दर्शकों को यह जोड़ी इतनी पसंद आई कि इसके बाद यह दोनों फिल्म ‘सुहाग’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’ और ‘राम बलराम’ में भी साथ नजर आए। हालांकि इस जोड़ी को लेकर सवाल भी लगातार उठाए जाते रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि अमिताभ रेखा से पहली मुलाकात करने से पहले (1973 में) ही जया भादुड़ी से शादी कर चुके थे। जहां तक रेखा की शादी का सवाल है तो उनके बारे में खबरें ये हैं कि उनकी पहली शादी विनोद मेहरा से हुई थी, हालांकि उन्होंने इस शादी की बात को कभी भी कुबूल नहीं किया था। बहरहाल रेखा और अमिताभ के अफेयर की खबरें अब तक अखबारों और मैगजीन्स में छपना शुरू हो चुकी थीं।

इन सुर्खियों का सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा था अमिताभ की पत्नी जया पर। जानकारी के मुताबिक इन मामलों को लेकर जया का कई बार अमिताभ से झगड़ा भी हुआ। अमिताभ ने कभी भी खुले तौर पर रेखा के साथ किसी भी तरह के रिश्ते की बात को कुबूल नहीं किया था। उधर रेखा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा चाहती थीं कि अमिताभ लोगों के सामने इस रिश्ते को लेकर बात करें। रेखा और अमिताभ को लेकर बातें तो होती थीं लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी ऋषि कपूर और नीतू की शादी में। असल में रेखा इस शादी में अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थीं। रेखा के इस पार्टी में एंट्री करते ही सारे कैमरे और सभी नजरें रेखा की तरफ मुड़ गईं। स्टारडस्ट मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा अमिताभ के साथ अपने रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने के लिए बहाने ढूंढती थीं।

स्टारडस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेखा ने एक बार इंटरव्यू में कहा कि वह मां बनने वाली हैं। 1984 में फिल्मफेयर मैगजीन के साथ इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ के साथ अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की और जया भादुड़ी पर भी निशाना साधा। रेखा ने कहा- किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मैं क्या कहना चाहती हूं… मैं तो दूसरी औरत हूं ना? ऐसी बातों से माता-पिता को भी शर्मिंदा होना पड़ता है। ऐसे कौन से माता पिता हैं जो अपने शादीशुदा बेटे के अफेयर की बात पर शर्मिंदा नहीं होंगे। इमेज की बात है ना… दूसरे इंसान की इमेज एक बेचारे शख्स की है जिससे उसे बहुत फायदा होता है.. ये एक बहुत अच्छी विशेषता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ किसी एक ही छत के नीचे रह सकते हैं जो किसी और से प्यार करता है। मुझे यह फायदा नहीं मिल सकता।

रेखा ने इसी इंटरव्यू में कहा कि मैं आज किसी और की होने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैं इस रिश्ते में पूरी तरह बंधी हुई हूं। मेरी जिंदगी में जो भी कुछ होता है उन्हीं की वजह से होता है, लेकिन शादी? हम किसी ऐसी चीज को लेकर क्यों दुखी हों जो कि हो ही नहीं सकती। अमिताभ और रेखा की खबरें इस इंटरव्यू के बाद और तेजी से आने लगीं और इससे तंग आकर जया ने रेखा को खाने पर बुलाया। स्टारडस्ट में सन 1997 में छपे एक लेख के मुताबिक रेखा घबराई हुई जया के घर गईं। उन्हें लग रहा था कि वह बहुत गुस्से में होंगी और उन पर चीखेंगी, चिल्लाएंगी। हालांकि इसके ठीक विपरीत हुआ। जया ने रेखा को शानदार खाना खिलाया और उनसे बंगले की सजावट से लेकर हर तरह की बातें कीं, सिवाए अमिताभ बच्चन के।

इसी दौरान यश चोपड़ा ने अपनी अगली फिल्म में रेखा, जया और अमिताभ को साथ लाने की घोषणा की जो देखते ही देखते सुर्खियां बन गईं। जानकारी के मुताबिक सिलसिला नाम की इस फिल्म में अमिताभ ने खुद रेखा और जया को साथ काम करने के लिए राजी किया था। क्योंकि इससे यह साबित हो सकता था कि तीनों के बीच ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि अमिताभ के इस प्लान पर पानी फिर गया और खबरें आना नहीं रुकीं। इस फिल्म के बाद अमिताभ और रेखा हमेशा के लिए अलग हो गए और दोनों फिर कभी साथ में नहीं नजर आए। हालांकि रेखा के दिल की मोहब्बत अमिताभ के लिए खत्म नहीं हुई थी। कुली की शूटिंग के दौरान जब अमिताभ को चोट लगी तो रेखा उनसे मिलने जा पहुंचीं। हालांकि उन्हें मिलने नहीं दिया गया।

हिन्दी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन फिल्म ‘कूली’ की शूटिंग के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1982 में अमिताभ बच्चन फिल्म कूली की शूटिंग कर रहे थे इस दौरान जो हादसा उनके साथ हुआ उसे लेकर अमिताभ बच्चन ने एक खुलासा किया।

First Published on July 11, 2017 10:58 am