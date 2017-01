शनिवार (सात जनवरी) को बीते जमाने की स्टार हिरोइन रीना रॉय 60 साल की हो जाएंगी। हिन्दू मां और मुस्लिम पिता की तीसरी संतान रीना का जन्म सात जनवरी 1957 को हुआ था। उन्होंने अपनी करीब तीन दशक लम्बे फिल्मी करियर की शुरुआत 1972 में बीआर इशारा की फिल्म ‘जरूरत’ से की थी। फिल्म में उनके साथी हीरो विजय अरोड़ा। उनकी पहली फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली लेकिन फिल्म जगत ने पहली ही फिल्म से उनकी प्रतिभा पहचान ली और जल्द ही वो मायानगरी की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार की जाने लगीं। रीना रॉय के फिल्मों जितनी ही चर्चित उनकी और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी भी रही है।

रीना और शत्रु की प्रेम कहानी कई दशकों से अखबारों की सुर्खियों में जगह पाती रही है लेकिन पिछले साल आयी शत्रुघ्न सिन्हा की जीवनी “एनिथिंग बट खामोश” ने इस कहानी पर सच्चाई की मुहर लगा दी। शत्रु की जीवनी लिखने वाली भारती एस प्रधान ने शत्रु और रीना के मित्र और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी के हवाले से दोनों की प्रेम कहानी से जुड़ी एक मार्मिक घटना का जिक्र किया है। शत्रु और रीना ने एक दर्जन से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया जिनमें से ज्यादातर तक बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थीं।

किताब के अनुसार शत्रु के सबसे करीबी मित्रों में से एक पहलाज ने बताया कि 1982 में वो शत्रु, रीना और संजीव कुमार के साथ हथकड़ी फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म से पहले ही शत्रु और रीना का प्रेम परवान चढ़ चुका था लेकिन 1980 में शत्रु ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली थी। शत्रु की शादी के बाद भी रीना रॉय के संग उनका संबंध जारी रहा लेकिन धीरे-धीरे रीना को लगने लगा कि शत्रु उनसे शादी नहीं करने वाले। दोनों के रिश्ते तल्ख होने लगे। दोनों की तनातनी की वजह से निहलानी को कई बार असहज स्थितियों का सामना करना पड़ता था।

पहलान निहलानी ने बताया है कि वो अपनी अगली फिल्म में भी शत्रु और रीना की जोड़ी लेना चाहते थे लेकिन उनके तल्ख होते रिश्ते के कारण ऐसा नहीं हो सका। निहलानी ने बताया कि रीना ने फिल्म में शत्रु के संग काम करने के प्रस्ताव को सीधे-सीधे ठुकरा दिया। रीना ने निहलानी से कहा, “अपने दोस्त से कहो साफ फैसला कर लो। अगर वो मुझे जवाब देगा तो मैं उसके संग अगली फिल्म में काम करूंगी। नहीं तो नहीं। मैंने तय कर लिया है कि अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगा तो अगले अाठ दिन में मैं किसी से शादी कर लूंगी।”

निहलानी के अनुसार उन्होंने जुहू के एक होटल में शत्रुघ्न को रीना का संदेश दिया। निहलानी ने बताया, “बाद में उसने मुझे फोन किया और बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगा। मैंने पहली बार उसे रोते हुए देखा था। वो उससे गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ था। मैंने तब पहली बार इस मसले पर राय देते हुए कहा था, उसे जाने दो, उसे शादी करने दो।” “एनिथिंग बट खामोश” खामोश की प्रमाणिकता पर खुद शत्रुघ्न ने मुहर लगाते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था, “किताब में मेरे जीवन का सारांश है। फिल्म की पढ़ाई करने के लिए मेरे घर छोड़ने से लेकर फिल्म जगत में मेरे संघर्ष और उसके बाद मेरे जीवन में आने वाली लड़कियों- घरवाली और बाहरवाली तक।”

First Published on January 7, 2017 7:08 am