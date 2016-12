सलमान खान ने आमिर खान को कॉल कर आधे घंटे तक की बात, ‘सुल्तान’ की बातें सुन इमोशनल हुए आमिर

सलमान खान ने आमिर खान को कॉल कर की उनकी फिल्म की तारीफ। जी हां एक तरफ जहां आमिर अपनी फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं। वहीं सलमान भी अपने ऐप और बर्थडे की तैयारियों में बिजी थे। लेकिन उन्होंने समय निकाल कर आमिर से बात की। सोमवार को जब आमिर खान फिल्म प्रमोशन के चलते दिल्ली में थे तो सलमान ने उन्हें कॉल किया था।

आमिर के करीबी सूत्रों का कहना है, सलमान ने पिछले हफ्ते फिल्म देखी थी। लेकिन उन्हें आमिर से बात करने का मौका नहीं मिल रहा था। सलमान ने करीब 30 मिनट आमिर से बात की। सलमान ने बताया कि उन्हें आमिर की परफॉर्मेंस कितनी पसंद आई। सलमान ने उनसे हर डिटेल के बारे में बात की। सलमान से बात कर आमिर इमोशनल हो गए। उन्होंने दंगल की तारीफ करने के लिए सलमान को शुक्रिया कहा।

जबसे दंगल के प्रोमो रिलीज हुआ था। तभी से इस फिल्म की तुलना सुल्तान से की जा रही थी। हालांकि डायरेक्टर नितेश तिवारी ने बताया था कि वो लगातार सुल्तान की टीम से बातचीत कर रहे थे। ताकि दोनों फिल्मों में कोई समानता ना रहे। सुल्तान एक रेस्लिंग ड्रामा फिल्म थी। जिसके बैकड्रॉप में एक लव स्टोरी थी। वहीं दंगल महावीर सिंह फोगट की जिंदगी पर बनी फिल्म थी। दोनों ही एक्टर्स ने फिल्म के लिए अपने लुक, रेस्लिंग के दाव और हरियाणवी भाषा पकड़ने में काफी मेहनत की थी। स्क्रीन पर दोनों की मेहनत साफ नजर आई थी। जिसे दर्शकों ने खूब पसंद भी किया।

बता दें कि हरियाणा सरकार ने रविवार (25 दिसंबर) को फिल्म ‘दंगल’ को पूरे राज्य में टैक्स फ्री कर दिया था। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के मद्देनजर से इसे टैक्स फ्री किया गया है। मुख्यमंत्री ने रोहतक में एक सार्वजनिक सभा में यह घोषणा की।

First Published on December 28, 2016 10:15 am