शाहरुख खान से मिलने की जल्दबाजी में शीशा देखना भूल गई सनी लियोनी, बाद में देखा तो रह गईं हैरान

शाहरुख खान की फिल्म रईस कई स्टार्स के लिए बेहद खास है। जी हां यह फिल्म केवल किंग खान के लिए ही नहीं बल्कि माहिरा खान और सनी लियोनी के लिए भी खास है। माहिरा खान के लिए खास इसलिए क्योंकि इस फिल्म के जरिए वो बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। यहां दिखाए गए पाकिस्तानी टीवी शो के जरिए भारत में अच्छी खासी फैन फॉलोइंग बनाने वाली माहिला को भी अपनी फिल्म की रिलीज का इंतजार हैं।

वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी को इस फिल्म का इंतजार इसलिए है क्योंकि इस फिल्म में वह एक आइटम नंबर में नजर आने वाली हैं। ‘लैला मैं लैला’ नाम से आ रहा यह गाना सनी के लिए बेहद खास है क्योंकि सनी शाहरुख के साथ काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड थीं। हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि शाहरुख खान के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो उनका नाम सुनते ही ब्लश करने लगीं।

शाहरुख के साथ शूटिंग करने का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए उन्होंने कहा, जब मैं पहली बार सेट पर शाहरुख खान से मिली तो मैं उन्हें देखकर काफी एक्साइटेड थी। मैंने उन्हें थैंक्यू कहा कि उन्होंने मुझे फिल्म का एक हिस्सा बनाया। मैंने उन्हें बताया कि मैं इस गाने में काम करने को लेकर काफी एक्साइटेड हूं। इस पर शाहरुख ने कहा, नहीं, हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ काम कर रही हैं। इसके बाद मैं अपनी वैनिटी में चली गई। जो शूटिंग के लिए मेरे बाल बना रही थीं उन्होंने मेरे बाल एक हेलमेट में रखे थे। जब मैंने शीशा देखा तो मुझे लगा..ओह मैं जब शाहरुख से मिली तो मैं ऐसी लग रही थी।

शाहरुख खान की ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया था। जिसमें गाने की एक झलक दिखाई गई थी।

First Published on December 21, 2016 11:31 am