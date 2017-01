2016 के क्रिसमस पर मिलने वाला था ‘कटप्पा ने बाहुबली क्यों मारा?’ का जवाब, लेकिन…

कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ? इस सवाल ने देशभर को उलझाए रखा। ये ऐसा सवाल था जो सोशल मीडिया पर छाया रहा। इस सवाल की वजह से बाहुबली फिल्म के दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पहली फिल्म को बनने में करीब तीन साल लगे थे। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर छाई रही। इस फिल्म ने कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए। इस फिल्म की रिलीज के बाद से लोग अपने सवाल के जवाब के लिए फिल्म के दूसरे हिस्से का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म के लिए इंतजार करने वालों में अगर आप भी एक हैं तो आज आपको बताते हैं बाहुबली-2 के आने में देर की असल वजह।

खबर है कि बाहुबली फिल्म पहले 2016 में क्रिसमस के मौके पर रिलीज होनी थी। लेकिन एडिटिंग टेबल पर कुछ ऐसे काम थे जो करने रह गए थे। इस वजह से फिल्म की रिलीज डेट क्रिसमस से आगे बढ़ाकर अप्रैल में कर दी गई। बाहुबली की टीम अब भी कुछ सीन शूट कर रही है। इसी वजह से फिल्म डिले हो रही है।

इस बात की पुष्टि करते हुए फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने बताया, फिल्म से जुड़ा कुछ काम बाकी है। कुछ वीएफएक्स बाकी हैं। लेकिन उम्मीद है कि फिल्म अब तय समय पर पूरी हो जाएगी। तो बाहुबली फैन्स को डरने की जरूरत नहीं है। बाहुबली 2 फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर 22 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया था। इसे 18वें मुंबई फिल्म फेस्टिवल में और फिल्म के लीड एक्टर प्रभास के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले रिलीज किया गया था। फिल्म का पोस्टर काफी दमदार दिखा। जिसमें प्रभास एक हाथ में भारी भरकम चेन और दूसरे हाथ में तलवार लिए खड़े नजर आ रहे थे।

काफी इंटेंस लुक में नजर आ रहे प्रभास के गले में एक हेवी लॉकेट है और शरीर पर कई सारे जख्म हैं। पर्सनैलिटी की बात करें तो इस बार प्रभास पहले से कहीं ज्यादा मस्कुलर लुक में नजर आ रहे हैं। प्रभास की तस्वीर के पीछे फिल्म के पिछले पार्ट की भी झलक है। जिसमें सर पर मुकुट पहने बाहुबली की तस्वीर आकाश में चमकती बिजली के साथ बनती नजर आ रही है।

वीडियो-‘बाहुबली 2’ में ऐसे दिखेंगे राना दग्गुबाती; देखिए फर्स्ट लुक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 5, 2017 10:22 am