जल्द ही आॅफ एयर होगा सीरियल ‘जमाई राजा’, नया सीरियल ‘पिया अलबेला’ लेगा इसकी जगह

पिछले काफी समय से जी टीवी पर आने वाला सीरियल जमाई राजा जल्द ही खत्म होने वाला है। जमाई राजा अपने 700 एपिसोड पूरे करने के बाद आॅफ एयर हो जाएगा। इस सीरियल में निया शर्मा ने रोशनी का किरदार निभाया था जो अभी कुछ समय पहले ही अपना रोल निभाने के बाद शो से बाहर हुई। वहीं रवि दूबे इस सीरियल में पहले सिद्धार्थ के रोल में थे फिलहाल वह सत्या के किरदार में हैं। इतना ही नहीं रवि ने इस सीरियल में 18 अलग कैरेक्टर निभाए हैं।

जमाई राजा की जगह जी टीवी पर एक नया शो पिया अलबेला शुरू किया जाएगा। पिया अलबेला में अक्षय महात्रे और शीन दास अहम किरदार में होंगे। निया शर्मा के जमाई राजा से जाने के बाद शो में काफी बदलवा आए। निया इस शो को छोड़कर जाने से खुश नहीं थी मगर काम की व्यस्तता के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ा। हाल ही में निया शर्मा ने एक फोटो शूट किया जिसकी वज​ह से वह काफी चर्चा में रही।

जमाई राजा की वजह से निया शर्मा को काफी पॉपुलैरि​टी मिली। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरों की वजह से भी वह काफी पॉपुलर हैं। जमाई राजा शो खत्म होने पर रवि दूबे ने कहा कि इस शो के दौरान उनका सफर बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा साथ ही उनके पास शो से जुड़ी बहुत सी यादें हैं। पिया अलबेला शो को सूरज बड़जात्या ने प्रोड्यूस किया है। इस सीरियल की कहानी नरेन नाम के लड़के की है जिसका झुकाव लोगों की मदद करने और प्रकृति की तरफ है, उसका परिवार चाहता है कि वह अपने फैमिली बिजनेस से जुड़े।

नरेन की जिंदगी में एक साधारण सी लड़की आती है जिसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इस तरह पिया अलबेला सीरियल की कहानी आगे बढ़ेगी। वहीं इस पिया अलबेला के साथ जी टीवी पर एक और प्रेम कहानी देखने को मिलेगी। पिया अलबेला का प्रोमो टीवी पर दिखाया जाने लगा है जोकि देखने में काफी दिलचस्प लग रहा है।

First Published on February 8, 2017 10:54 am