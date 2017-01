एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री और बिज़नेसमैन पति पर एफआईआर, 47 लाख रुपए की बिजली चोरी का आरोप

गुरुवार को मुंबई के वर्ली पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड एक्ट्रेस रति अग्निहोत्री और उनके बिजनेसमैन पति अनिल वीरवानी पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। जिसके लिए उनपर 47 लाख का जुर्माना लगया गया है। गुरुवार शाम को बृहनमुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) के अधिकारियों ने उनकी बिल्डिंग पर छापा मारा। जहां उन्हें पता चला कि एक्टर और उनके पति ने बिजली के मीटर के साथ छेड़छाड़ की है। सूत्रों के अनुसार, उनके खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। एपार्टमेंट पर छापा मारने के बाद धारा 135 के तहत एक केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कहा रति और उनके पति पर तीन सालों में 47 लाख की बिजली चोरी का आरोप है। बेस्ट के अधिकारियों ने कहा- साढ़े तीन साल पहले एक्टर और उनके पति ने इलेक्ट्रॉनिक मीटर के साथ छेड़छाड़ की थी जो उनकी बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है।

बेस्ट के एक अधिकारी ने कहा- कोर्ट की इजाजत अनुसार हम शक के आधार पर किसी भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट पर छापा मार सकते हैं जहां कि हमें किसी गैरकानूनी हरकत के बारे में संदेह हो। हमारी विजिलेंस टीम को लगा कि उनके मीटर के साथ कुछ तो गलत है। इसलिए पुलिस अधिकारियों की मदद लेकर हमने अपार्टमेंट में गुरुवार सुबह 10.30 बजे छापा मारा और इस मामले के बारे में पुलिस स्टेशन को सूचित किया। हमें इस बात का पता चला है कि वो पिछले तीन सालों से ऐसा कर रहे हैं और इसका बिल 47 लाख है।

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रवीण पड़वाल (जोन 3) ने केस को कंफर्म करते हुए कहा- हमने एक्टर और उनके पति अनिल के खिलाफ बेस्ट के अधिकारियों की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है।

जब इस मामले में रति के पति अनिल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा- ना तो मैं, ना ही रति और ना ही हमारा बेटा तनुज इस समय मुंबई में हैं। मुझे इस मामले के बारे में दिन में पता चला और मैं इससे काफी चकित हूं। इस मामले पर कुछ गलतफहमी है और शहर आकर मैं उसके बारे में बात करुंगा। हम इस अपार्टमेंट में पिछले 9-10 सालों से रह रहे हैं और इससे पहले कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। मुझे दुख है कि मुझे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। अधिकारियों ने फोन करके कहा कि वो मेरा घर देखना चाहते हैं इसलिए मैंने अपने दो स्टाफ मेंबर को उन्हें घर के अंदर ले जाने के लिए कहा। मैं इसे लेकर काफी सरप्राइज हूं।

First Published on January 20, 2017 9:46 am