यूट्यूब पर धूम मचा रहा फिल्म बादशाहो का रीमेक सॉन्ग ‘मेरे रश्के कमर’, देखिए वीडियो

बॉलीवुड स्टार अजय देवगन, इमरान हाशमी, इलियाना डिक्रूज, ईशा गुप्ता और विद्युत जामवाल जैसे दिग्गज अभिनेताओं से सजी फिल्म बादशाहो का नया गाना मेरे रश्के कमर रिलीज हो गया है। यह गाना नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली का रीमेक वर्जन है जिसे गाने की शक्ल में पेश किया गया है। गाने के विजुअल में खूबसूरत लोकेशन्स पर अजय देवगन और इलियाना डिक्रूज का रोमांस दिखाया गया है। गाने को रिलीज किए जाने के एक दिन के भीतर इसे 53 लाख से ज्यादा लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पर देखा है। गाने के इस नए वर्जन को नुसरत और राहत फतेल अली खान की आवाजों से सजाया गया और इसे मिक्स किया है तनिष्क ने। मालूम हो कि तनिष्क इससे पहले भी कई खूबसूरत नगमों को रीमेक कर चुके हैं।

बादशाहो इमरजेंसी के वक्त की कहानी है जिसमें कुछ गुस्ताखों का ग्रुप सीधा आर्मी से जा भिड़ता है। अजय देवगन ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है और इमरान हाशमी इस बार आपको हरियाणवी बोलते दिखाई देंगे। ज्यादातर शूटिंग रेगिस्तानी इलाकों में की गई है। फिल्म में अजय देवगन, इमरान हाश्मी और मिलन लूथरिया दूसरी बार एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले यह तीनों वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में एक साथ काम कर चुके हैं। हालांकि अजय मिलन लूथरिया के साथ चौथी बार काम कर रहे हैं।

बता दें, नुसरत फतेह अली खान साहब ने इस कव्वाली को करीब 40 साल पहले गाया था। वहीं करीब एक साल के अंदर लोगों ने इस गाने को यू-ट्यूब में कई बार अलग-अलग अंदाज में रीक्रिएट किया गया। इससे पहले इस गाने को रीमेक के तौर पर अरिजीत सिंह का गाना भी बताया गया था। इस गाने को लेकर कई वीडियो आए इनमें से एक वीडियो में रितिक रोशन और सोनम कपूर नजर आ रहे हैं। हम यहां पर आपको गाने का नया और पुराना वर्जन एक साथ दिखा रहे हैं तो मजा लीजिए राहत और नुसरत फतेह अली खान की रुहानी आवाज का।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 15, 2017 10:57 am