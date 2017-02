रणवीर सिंह ने किया 27 साल पुराने गाने की मेकिंग का वीडियो शेयर

वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनियां जल्द ही बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में साल 1990 की फिल्म थानेदार का गाना तम्मा-तम्मा को रिमेक करके शामिल किय है। ऑरिजनल तम्मा तम्मा को बप्पी लहरी और अनुराधा पोडवाल ने गाया था। इस गाने का मेकिंग का वीडियो रणबीर सिंह ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है। गाने में बप्पी लहरी और अनुराधा के अलावा कोरस समेत पूरी ऑक्सेट्रा नजर आ रही है। ऑरिजनल तम्मा तम्मा माधुरी दीक्षित और संजय दत्त पर फिल्माया गया था। उस गाने की सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। अब सरोज खान को लगता है कि वरुण धवन संजय दत्त से अच्छा करेंगे।

एक अंग्रेजी वेबसाइट से बात करते हुए सरोज खान ने कहा, मैं कह सकती हूं कि वरुण धवन संजय दत्त से अच्छा करेंगे। वहीं रिमेक गाने में तनिष्क और बादशाह के रैप को भी शामिल किया गया है। इस गाने में पुराने लिरिक्स और म्यूजिक में थोड़ी सी छेड़छाड़ की गई है। शशांक खेतान निर्देशित और हीरू यश जौहर, करण जौहर और अपूर्व मेहता की प्रोड्यूस की बद्रीनाथ की दुल्हनियां 10 मार्च को रिलीज होगी। इस फिल्म का ट्रेलर काफी पसंद किया गया था अब इसका गाना तम्मा तम्मा भी काफी बड़ा हिट साबित हो रहा है।

First Published on February 14, 2017 7:00 am