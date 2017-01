सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत की फिल्म ‘रंगून’ का ट्रेलर रिलीज, देखिए वीडियो

विशाल भारद्वाज की बहुप्रतीक्षित फिल्म रंगून के फर्स्ट पोस्टर के बाद इसका ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान, कंगना रनौत और शाहिद कपूर स्टारर यह फिल्म उस दौर की कहानी है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। साजिद नाडियावाला और विशाल भारद्वाज के प्रोडक्शन में बन रही यह फिल्म वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स के बैनर तले बनी एक लव ट्राएंगल स्टोरी है। सैफ अली खान एक राजघराने के राजकुमार के किरदार में हैं और शाहिद कपूर एक आर्मी पर्सनल का रोल प्ले कर रहे हैं। दोनों को ही कंगना रनौत से प्यार हो जाता है जो कि हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री हैं। कंगना रनौत को पाने के लिए दोनों के बीच होने वाली जंग ही रंगून की कहानी है

5 जनवरी को रिलीज किए गए इस ट्रेलर वीडियो एक दिन के भीतर यूट्यूबर पर 6 लाख 53 हजार लोग देख चुके हैं। 15 हजार 800 लोगों ने इसे लाइक किया है। कंगना जूलिया नाम की लड़की का किरदार निभा रही हैं। फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। फिल्म में एक्शन और रोमांस दोनों देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे सीन से होती है जिसमें अंग्रेजों के लड़ाकू जहाज कुछ लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। ट्रेलर की अगली स्लाइड आपके जेहन में साफ कर देती है कि यह 1944 के वक्त द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त की कहानी है। वॉर के सीन्स को बहुत अच्छी तरह फिल्माया गया है। कंगना का एक्सेंट एक बार फिर आपको उनकी फिल्म क्वीन की याद दिला देता है।

फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखा पाती है यह देखना अभी बाकी है। उड़ता पंजाब के बाद शाहिद कपूर की यह पहली फिल्म है। वहीं सैफ अली खान ने भी लंबे वक्त बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है। कंगना को इससे पहले आप तनु वेड्स मनु रिटर्न्स में देख चुके हैं। इस तरह पूरी स्टार कास्ट को आप लंबे वक्त बाद पर्दे पर देखेंगे। लेकिन क्या यह तीनों मिलकर बॉक्स ऑफिर पर कुछ कमाल कर पाएंगे यह देखना होगा। फिल्म से उम्मीदें काफी ज्यादा है। हाल ही में शाहिद कपूर ने अपने फेसबुक पेज से फिल्म का पोस्टर शेयर किया था जिसमें शाहिद और कंगना तकरीबन लिप लॉक करते नजर आ रहे हैं। फिल्म के पोस्टर को वॉर वाला फील देने के लिए बहुत रस्टी सा लुक दिया गया है। शाहदि ने पोस्टर शेयर करते हुए अपनी वॉल पर लिखा- जंग के लिए तैयार रहिए। आपके ऊपर रंगून के फर्स्ट लुक से हमला कर रहा हूं।

First Published on January 6, 2017 11:36 am