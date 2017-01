रंगून का रोमांटिक गाना ये इश्क है रिलीज, देखने को मिलेगी शाहिद कपूर और कंगना रनौत की कमाल की केमिस्ट्री

सैफ अली खान, शाहिद कपूर और कंगना रनौत की फिल्म रंगून का दूसरा गाना रिलीज हो गया है। ये इश्क है नाम से आया गाना एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है। फिल्म के इस खूबसूरत को अरिजीत सिंह ने गाया है। रोमांटिक गानों के मूड को बेहतरीन तरीके से समझने वाले अरिजीत ने इस गाने को और भी खूबसूरत बना दिया है। गाने का म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने दिया है। गाने के वीडियो में कंगना और शाहिद का के केमिस्ट्री लाजवाब है। इससे पहले जो गाना रिलीज हुआ था उसमें सैफ अली खान और कंगना रनौत दिखाई दिए थे।

उस गाने में कंगना आर्मी ड्रेस पहन स्टेज पर हंटर चलाती दिख रही थीं। गाने के बोल शानदार हैं उस पर कंगना की परफॉर्मेंस चार चांद लगा रही है। सुनिधी चौहान की आवाज में गाया हुआ ये गाना एक ओल्ड स्कूल फील दे रहा है। गाने के बोल काफी अलग हैं। उसी हिसाब से फिल्म का म्यूजिक भी है। लेकिन यह लोगों को इंप्रेस करने में कारगर रह सकती है। विशाल भारद्वाज की पिछली फिल्मों को देखते हुए इस तरह के एक्सपेरिमेंट कोई नई बात नहीं है। गाने के वीडियो में कंगना घोड़े पर सवार हाथ में एक हंटर लिए स्टेज पर आती हैं। स्टेज के सामने सैफ अली खान बैठे नजर आते हैं। सैफ अली खान फिल्म में निगेटिव रोल प्ले करते नजर आएंगे। मालूम हो कि इस फिल्म में जंग और 1944 का लुक देने के लिए विशाल भारद्वाज को अधिकांश शूटिंग अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में करनी पड़ी थी।

जंगलों में शूटिंग की परमिशन के लिए विशाल को सरकारी और निजी दफ्तरों के खूब चक्कर भी काटने पड़े थे। कुछ वक्त पहले एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने एक बयान में कहा था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान टीम को जंगल में और पहाड़ियों के पीछे और झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलट और कपड़े बदलने जैसे काम निपटाते पड़ते थे। कंगना ने बताया क्योंकि हमारे पास वहां पर कोई ड्रेसिंग रूम या वैनिटी नहीं थी इसलिए हमारी यह मजबूरी थी। ‘रंगून’ का यह पोस्टर हॉलिवुड की पीरियड फिल्मों जैसी फील दे रहा है।

शाहिद, सैफ और कंगना की यह तिकड़ी पहली बार किसी फिल्म में एक साथ नजर आएगी। जहां तक निर्देशक विशाल भारद्वाज के साथ काम करने का सवाल है तो शाहिद कपूर फिल्म ‘कमीने’ और ‘हैदर’ में उनके साथ काम कर चुके हैं, वहीं सैफ अली खान ने ‘ओमकारा’ में विशाल के साथ काम किया है। कंगना रनौत के लिए यह पहला मौका है जब वह इस दिग्गज निर्देशक के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज डेट 24 फरवरी 2017 तय की गई है।

वीडियो-शाहिद कपूर से चल रहे कोल्ड वॉर पर कंगना रनौत बोली- “मैं काम पर दोस्त बनाने नहीं जाती”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 19, 2017 10:45 am