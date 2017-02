आखिर कंगना रनौत की वजह से क्यों विलेन बनें सैफ अली खान देखिए वीडियो

फिल्म रंगून में सैफी अली खान का कैरेक्टर काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा हैं। इसी के चलते फिल्म के मेकर्स ने एक वीडियो रिलीज किया है इस वीडियो को देखने के बाद दर्शक रंगून में सैफ के किरदार को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। रंगून में सैफ रूसी बिल्लीमोरिया के रोल में नजर आएंगे। सैफ का कैरेक्टर एक ऐसे इंसान का जो बहुत ही कठोर और ताकतवर है। वहीं वीडियो में दिखाया गया है वह कंगना रनौत से बहुत प्यार करते हैं जो इस फिल्म में मिस जूलिया के किरदार में दिखाई देगीं। रंगून में सैफ नेगेटिव किरदार में हैं।

शाहिद कपूर और कंगना के बीच प्यार हो जाने के बाद वह कैसे विलेन बन जाते हैं यह सब फिल्म देखकर ही पता चलेगा। वहीं अपनी भूमिका के बारें में सैफ का कहना है वह रंगून में एक पारसी बिजनेसमैन की भूमिका में और उन्हें यह किरदार निभाकर काफी मजा आया। फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने सैफ के रोल के बारें में बताया कि इस फिल्म में उन्हें ऐसा दिखाया गया है जो यह समझता है कि अंग्रेज भारत के लिए जो भी कर रहे हैं वह एकदम सही है।

इसके अलावा कंगना रनौत ने भी कहा कि उन्हें सैफ के साथ काम करके काम अच्छा लगा। वह एक जेंटलमैन हैं। बता दें कि सैफ इससे पहले विशाल भारद्वाज ​की फिल्म ओमकारा में लंगड़ा त्यागी की भूमिका निभा चुके हैं। यह दूसरा ऐसा मौका जब सैफ विशाल की फिल्म में नेगेटिव रोल में दिखाई देगें।

ओमकारा में दर्शकों ने सैफ के रोल को काफी पंसद किया था। देखना होगा कि विशाल और सैफ दोबारा मिलकर वहीं मैजीक क्रिएट कर पाते हैं या नहीं। कंगना ने बताया कि इस फिल्म में शाहिद उनसे निस्वार्थ प्यार करते हैं तो वहीं सैफ सिर्फ जरूरत के लिए प्यार करते हैं। विशाल भारद्वाज की यह फिल्म 24 फरवरी को रिलीज होने वाली है।

First Published on February 17, 2017 11:26 am