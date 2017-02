सैफ अली खान या करीना कपूर नहीं अपने जन्म के बाद से उनका बेटा तैमूर अली खान लगातार सुर्खियों में है। इससे पहले की उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर आती तैमूर का नाम ही चर्चा का विषय बन गया। अब हाल ही में तैमूर के पिता सैफ अली खान ने बेटे के नाम पर हुई कंट्रोवर्सी पर बात की। उन्होंने कहा कि वो इस्लामोफोबिया से पूरी तरह परिचित हैं, जैसी की कहावत है नाम में क्या रखा है।

एनडीटीवी से बातचीत के दौरान सैफ ने बताया, मैं जानता हूं कि पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर एक डर है। मुझे नहीं पता कि हम अपने बारे में धार्मिक तौर पर सोचते हैं, या किसी तरह से इसके मालिक हैं, तो फिर कौन है धर्म का मालिक? मैं अपने बेटे का नाम एलेक्सेंडर नहीं रख सकता और असल में मैं उसे राम भी नहीं बुला सकता। तो क्यों ना उसे एक अच्छा मुस्लिम नाम दिया जाए और उसे धर्मनिरपेक्षता की भावनाओं के साथ बड़ा करूं जहां हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और इज्जत करते हैं।

सैफ अली खान जो फिलहाल अपनी फिल्म रंगून की रिलीज के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि वह इस नाम से जुड़े इतिहास के बारे में जानते हैं। लेकिन उन्होंने इस वजह से अपने बेटे का नाम तैमूर नहीं रखा है। मुझे पता है कि एक तुर्की शासक था जो क्रूर था। लेकिन उसका नाम तिमूर था और मेरे बेटे का नाम तैमूर है। यह एक जैसा जरूर सुनाई देता है। लेकिन एक नहीं है और बीते हुए कल को आज के लेंस से देखना बहुत ही दूर की बात है। एक नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अशोका भी एक हिंसक नाम है उसी तरह एलेक्सेडंर भी इसी तरह का नाम है।

बता दें कि करीना ने साल 2016 में दिसंबर की 20 तारीख को तैमूर को जन्म दिया था। अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान भी करीना अपने काम में पूरी तरह एक्टिव रहीं। इस दौरान वह प्रेगा न्यूज की ब्रांड अंबेस्डर बनीं और लैक्मे फैशन वीक में सब्यसाची के लिए जब रैंप पर उतरीं तो खूब सुर्खियां बटोरीं।

करीना कपूर खान और तैमूर अली खान (Image Source: Indian Express) करीना कपूर खान और तैमूर अली खान (Image Source: Indian Express)

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी दोस्त के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान अपनी दोस्त के साथ।

सैफ अली खान अपनी पत्नी की काफी देखभाल करते हुए दिखे। इसी वजह से उन्होंने एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा हुआ था। सैफ अली खान अपनी पत्नी की काफी देखभाल करते हुए दिखे। इसी वजह से उन्होंने एक्ट्रेस का हाथ पकड़ा हुआ था।

करीना कपूर ने 20 दिसंबर को अपने पहले बच्चे तैमूर अली खान पटौदी को जन्म दिया है। एक हफ्ते बाद ही वो फिर से सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार हो गई हैं। बुधवार रात को पति सैफ अली खान के साथ करीना कपूर को मुंबई के रेस्टोरेंट में डिनर डेट पर देखा गया।

First Published on February 16, 2017 11:28 am