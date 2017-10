पहली बार गौरी खान डिजायन स्टोर पहुंचे पहुंचे रणबीर कपूर, देखें तस्वीरें और वीडियो

रणबीर कपूर बेशक बड़े पर्दे पर काफी दिलफेंक पर्सनैलिटी के लगते हैं लेकिन अपनी असल जिंदगी में वो काफी शर्मीले हैं। दिसबंर 2016 को एक्टर ने पैरेंट्स का घर छोड़कर अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे। उनके मुंबई के पाली हिल में बने नए घर वास्तु को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजायन किया था। एक संतुष्ट ग्राहक होने के नाते रणबीर ने उनके डिजायन्स की काफी तारीफे की थीं। लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फी स्टार अभी भी गौरी के डिजायन के प्रति आसक्त हैं क्योंकि उन्हें हाल ही में उनके स्टोर पर देखा गया।

रणबीर ने गौरी खान डिजायन्स में आकर दुनियाभर के फर्नीचर और डेकोरेटिव पीस देखे। कुछ घंटे यहां बिताने के बाद अपने घर के लिए चीजों को शॉर्टलिस्ट किया। इसके बाद गैरी के साथ बैठकर नए फर्नीचर को लेकर बातचीत की। वो उनके इंटीरीयर सेंस से काफी प्रभावित हुए।

This one is a must watch … honest and so true … hahahha .. thank you … Ranbir pic.twitter.com/8j1fARqsIT

— Gauri Khan (@gaurikhan) September 30, 2017