रणबीर कपूर ने कहा- युवाओं को संजय दत्त की गलतियों से लेनी चाहिए सीख

स्टारडम से लेकर जेल तक का सफर संजय दत्त की कहानी को उनकी बायोपिक के जरिए दिखाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यह युवाओं के लिए एक सबक साबित हो सकता है। यह बातें कहीं दत्त का स्क्रिन पर किरदार निभाने वाले एक्टर रणबीर कपूर ने। फिल्मफेयर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा- राजकुमार हिरानी जो बायोपिक बना रहे हैं वो आपको कुछ सिखाएगी। इसमें इंसान पर लगने वाले धब्बे, एक भावुक पिता-बेटे (संजय दत्त और सुनील दत्त) की कहानी, अपने बेस्ट फ्रेंड से उनका रिश्ता, उनकी जिंदगी की महिला से उनके रिलेशनशिप को लेकर दिखाया गया है। यह भावुक है, यह मजेदार है, यह दुखी करने वाला है और यह कड़वाहट-मिठास वाला है। एक युवा अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख सकता है।

ऐ दिल है मुश्किल के स्टार 57 साल के एक्टर को असली रॉकस्टार मानते हैं। उन्होंने कहा यह एक प्रोपेगैंडा वाली फिल्म नहीं है। संजय ने अपनी जिंदगी जी है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और उनकी कीमत भी चुकाई है। उनमें इतना कुछ है, उनकी मां नरगिस दत्त उनकी फिल्म के प्रीमियर से पहले ही स्वर्ग सिधार गईं। ड्रग एब्यूज, एक आतंकी का लेबल लगने, नाकाम शादियां, अदालत से मिली सजा सबकुछ है। हम फिल्म में संजय दत्त को किसी खास तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। यह प्रोपेगैंडा वाली फिल्म नहीं है। यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी।

बता दें कि 14 जनवरी से संजय दत्त की बायोपिक पर शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ रणबीर कपूर मड़ आईलैंड में शूटिंग कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं वहां किसने आकर सभी को चौंका दिया? यह कोई और नहीं बल्कि संजय दत्त खुद थे। जिस तरह से कहानी आगे बढ़ रही है उसकी उन्होंने सेट्स पर आकर तारीफ की।

एक लीडिंग डेली ने यूनिट के सदस्य के हवाले से कहा- किसी को नहीं पता था कि दत्त सेट्स पर आने वाले हैं। यह हम सभी के लिए सरप्राइज था। उन्होंने फिल्म की कहानी को पसंद किया और जिस तरह से उसे शेप दी जा रही है उसपर खुशी व्यक्त की। उनकी मौजूदगी में रणबीर ने कुछ सीन शूट किए और इस दौरान वो सीनियर एक्टर की इजाजत मांग रहे थे।

संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग 14 जनवरी से होगी शुरु; मुंबई में होगी शुरुआती शूटिंग

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 2, 2017 11:18 am