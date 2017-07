Jagga Jasoos Box Office: क्या अपनी लागत भी निकाल पाएगी रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की जग्गा जासूस?

डिज्नी इंडिया की म्यूजिकल फिल्म जग्गा जासूस को क्रिटिक्स की तरफ से मिले जुले रिव्यू मिले थे। कुछ लोगों को कहानी काफी पसंद आई तो वहीं कई लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। फिल्म में काफी एडवेंचर देखने को मिल रहा है। रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की स्टार पावर लोगों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब रही। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 30 प्रतिशत इजाफा देखने को मिला। जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि तीसरे दिन भी वही वृद्धि बरकरार रहेगी। वहीं ट्रेड पंडितों का मानना था कि फिल्म पहले वीकेंड में 35 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। लेकिन इससे फिल्म अपने प्रोडक्शन की कीमत भी नहीं निकाल पाएगी। हाई बजट फिल्म के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है।

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश जौहर ने इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम से बातचीत में बताया- निर्माताओं ने प्रोडक्शन की कीमत को 50 प्रतिशत कम कर दिया है। अगर फिल्म इतनी डिले नहीं होती तो जग्गा जासूस बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करती। आमतौर पर परिवार शाम को फिल्म देखना नजरअंदाज करते हैं। इसी वजह से रविवार को फिल्म के कलेक्शन में 10-20 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है। मैं भी उम्मीद कर रहा हूं कि फिल्म पहले वीकेंड में 35 करोड़ का कलेक्शन करेगी। लेकिन हमें सोमवार का इंतजार करना पड़ेगा ताकि आंकड़े सामने आ सकें।

#JaggaJasoos Fri 8.57 cr, Sat 11.53 cr. Total: ₹ 20.10 cr. India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) July 16, 2017

जग्गा जासूस 110 करोड़ के बजट में बनी है। पहले यह फिल्म साल 2014 में रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब फाइनली 2017 में सिनेमाघरों तक पहुंची है। फिल्म को कई बार शूट किया गया है। रणबीर और अनुराग के पास फिल्म के लिए कोई तैयार स्क्रिप्ट नहीं थी। दोनों केवल बसु की सूझ बूझ पर फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसके अलावा एक पूरा गाना गोविंदा पर शूट किया था। इस गाने को दोबारा रीशूट किया और आखिर में एडिट करते समय काट दिया गया।



गोविंदा का रोल काटे जाने पर रणबीर कपूर ने माफी मांगी थी। इस मामले में खुद गोविंदा ने ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी नराजगी जाहिर की थी। जब एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें फिल्म से गोविंदा वाला हिस्सा एडिट करना पड़ा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 17, 2017 10:47 am