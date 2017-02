संजय दत्त की बॉयोपिक के लिए रणबीर कपूर ने बढ़ाया 13 किलो वजन

बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर राजकुमार हिरानी की आने वाली अगली फिल्म के लिए अपना वजन बढ़ा रहे हैं। रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक के लिए अपना वजन बढ़ा रहे हैं। रणबीर कपूर से पहले आमिर खान भी फिल्म दंगल के लिए अपना वजन बढ़ा चुके हैं। वहीं रणबीर कपूर ने 13 किलो से ज्यादा वजन बढ़ा चुके हैं लेकिन वह आमिर खान के जैसे नहीं दिख रहे हैं। रणबीर ने संजय दत्त के जैसा दिखने के लिए अपनी बॉडी बनाई हैं।

संजय दत्त कि इस बायोपिक में रणबीर उनके जीवन के तीन अलग-अलग फेज में नजर आएंगे। इसी वजह से रणबीर तीन अलग फिज़ीक में दिखाई देंगे। पहले लुक में रणबीर एक हैवी लुक में दिखेंगे। दूसरे में 90 के दशक के दौरान संजय दत्त के दुबले-पतले लुक में दिखाई देंगे। इसके बाद वह संजय के ​रिहैब सेंटर के दौरान बिताए गए दिनों वाले लुक में नजर आएंगे।

रणबीर ने 13 किलो से ज्यादा वजन बढ़ाया है जो पूरी तरह मस्कुलर है। इस रोल में पूरी तरह फिट दिखने के लिए रणबीर काफी कोशिश कर रहे हैं। रणबीर के लिए संजय दत्त के जैसा दिखना एक चैलेंज है और इसके लिए वह करीब एक से डेढ घंटे तक वर्कआउट करते हैं। ​रणबीर के फिटनेस ट्रेनर ने बताया कि इसके लिए वह सुबह 3 बजे उठते हैं। इस दौरान रणबीर प्रोटीन शेक लेते हैं और सो जाते हैं।

सूत्रों के मुताबिक रणबीर आजकल अपनी डाइट में ज्यादा सब्जियां लेते हैं। पहले उनके खाने में मीट भी शामिल था लेकिन वह अब थोड़ी मात्रा में होता है। रणबीर इस रोल के लिए जैसे मेहनत कर रहे हैं। यह पहला मौका होगा जब वह किसी फिल्म में एकदम अलग लुक में नजर आएंगे। बता दें कि 14 जनवरी से संजय दत्त की बायोपिक पर शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की कास्ट और क्रू के साथ रणबीर कपूर मड़ आईलैंड में शूटिंग कर रहे हैं।

वीडियो: संजय दत्त की बायोपिक में काम करने के लिए खुद को लायक नहीं मानते रणबीर कपूर; कहा- “लेकिन एक्साइटेड हूं”

First Published on February 3, 2017 11:45 am