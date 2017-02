बदला लेने के लिए साथ आए रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ, कुतर दिए इस डायरेक्टर के बाल

रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ ने जग्गा जासूस की शूटिंग के दौरान काफी समय एक साथ बिताया। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु के साथ खूब मस्ती की। इसी मस्ती की एक खबर सामने आई है। दरअसल कुछ दिनों पहले अनुराग बसु रणबीर और कैटरीना के साथ कुछ पैच वर्क सीन शूट कर रहे थे। फिल्म से जुड़े एक शख्स ने बताया, फिल्म की शूटिंग के दौरान अनुराग ने अपनी टीम के साथ खूब प्रैंक किए थे। इसमें उन्होंने अपने दो-तीन असिस्टेंट्स के बाल भी काट दिए थे।

अब किसी असिस्टेंट में तो इतनी हिम्मत आई नहीं कि वह अनुराग के बालों को हाथ भी लगा सकें। ऐसे में उन्होंने रणबीर से मदद मांगी। रणबीर भी मदद के लिए झट से तैयार हो गए। फिर क्या था रणबीर और कैटरीना ने मिलकर अनुराग बसु को कुर्सी पर बैठाया और असिस्टेंट्स का बदला लेने के लिए अनुराग के बाल काटना शुरू कर दिया।

रणबीर पर्दे पर भले ही एक बेहतरीन कलाकार हैं। लेकिन ये हेयर स्टाइलिस्ट का काम उन्होंने अच्छे से नहीं किया। रणबीप ने ऐसी चॉपिंग की कि अनुराग बसु के बाल थोड़े अजीब दिखने लगे। अब अनुराग के पास एक ही ऑप्शन है कि वह अपने बाल बढ़ने का इंतजार करें ताकि दोबारा कोई बढ़िया स्टाइल अपना सकें।

First Published on February 4, 2017 11:38 am