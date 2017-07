जग्गा जासूस से गोविंदा का रोल काटे जाने पर रणबीर कपूर ने मांगी माफी, कहा- लीजेंड एक्टर के साथ न्याय ना करना गैरजिम्मेदाराना

जल्द रिलीज होने जा रही रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म में गोविंद के रोल काटे जाने पर रणबीर ने माफी मांगी है। डिज्नी के बैतन तले बन रही इस फिल्म में रणबीर एक युवा जासूस के रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म में पहले गोविंदा को भी रोल दिया गया था लेकिन फिल्म की एडिटिंग के दौरान उनका रोल पूरी तरह से फिल्म से निकाल दिया गया है। इस मामले में खुद गोविंदा ने ट्विटर पर ट्वीट करके अपनी नराजगी जाहिर की थी। अब इस मामले में रणबीर ने अपनी सीनियर कलाकार से माफी मांगी है। जब एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें फिल्म से गोविंदा वाला हिस्सा एडिट करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि गोविंदा का पूरा रोट काट दिया गया है और यह मेरी और अनुराग बसु की गलती है। हमने बिना पूरी स्क्रिप्ट के फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी थी। धीरे-धीरे किरदार पूरी तरह बदल गए और फिल्म लंबी होने लगी। एक लीजेंड्री एक्टर को फिल्म में लेना और फिर उनके रोल से न्याय ना कर पाना बेहद गैरजिम्मेदाराना है।

इससे पहले गोविंदा ने ट्विटर पर लिखा था क- मैंने कपूर परिवार को पूरी इज्जद दी और यह फिल्म की क्योंकि वे मेरे सीनियर के बेटे हैं। मुझसे कहा गया कि मुझे स्क्रिप्ट दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह मुझे फिल्म की कहानी दक्षिण अफ्रीका में बताई जाएगी और मैंने उनसे अपना साइनिंग अमाउंट तक नहीं लिया, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं ड्रिप्स पर था लेकिन बावजूद इसके मैं दक्षिण अफ्रीका गया और शूटिंग पूरी की। इसके बाद भी गोविंदा के ही बारे में तमाम नकारात्मक खबरें और कहानियां आती रहीं और इस तरह इस फिल्म को अब 3 साल तक याद रखा जाएगा।

First Published on July 12, 2017 6:40 am