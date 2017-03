राखी सावंत ने किया राम गोपाल वर्मा का समर्थन, कहा- महिलाओं को पुरुषों को सुख देने की कोचिंग लेनी चाहिए

हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा द्वारा महिला दिवस के मौके पर किए गए विवादित बयानों के विरोध के बाद भले ही उन्होंने इसके लिए माफी मांग ली हो, लेकिन आपको जान कर हैरानी होगी कि एक महिला ऐसी भी है जो कि राम गोपाल वर्मा के इन ट्वीट्स का समर्थन कर रही है। हम बात कर रहे हैं विवादों से पुराना नाता रखने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी ने राम गोपाल वर्मा की बातों से इत्तेफाक रखते हुए कहा है कि एक महिला को सीखना चाहिए कि एक पुरुष को किस तरह सुख दिया जाए। राखी सावंत ने कहा- महिला को उसकी किचन की जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाना चाहिए और उसे पुरुष को किस तरह सुख देना है इसके लिए उसे कोचिंग क्लासेज लेनी चाहिए।

राखी ने ऐसा करने की वजह बताते हुए कहा कि यदि महिलाएं ऐसा करेंगी तो पुरुष उन्हें शादी के 20-30 साल बाद तक भी नहीं छोड़ेंगे। याद हो कि राम गोपाल वर्मा ने महिला दिवस के मौके पर एक के बाद एक कई विवादित ट्वीट किए थे। उन्होंने कहा- “मैं ऐसी कामना करता हूं कि सभी महिलाएं पुरुषों को उतनी खुशी दें जितनी सनी लियोनी ने दी है।” उन्‍होंने लिखा, ”महिला दिवस को पुरुषों का दिन कहकर पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि पुरुष महिलाओं को उस हद तक सेलिब्रेट करते हैं जितना महिलाएं भी महिलाओं को नहीं करती हैं।” राम के मुताबिक, ”महिलाओं को कम से कम आज के दिन झुंझलाना और चीखना नहीं चाहिए और पुरुषों को थोड़ी आजादी देनी चाहिए।”

बता दें कि राम गोपाल वर्मा के ऐसा कहने बाद- एनसीपी नेता विद्या चव्हाण ने महिला विरोधी ट्वीट के लिए फिल्मकार रोम गोपाल वर्मा पर निशाना साधा है। चव्हाण ने कहा, ‘उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर वे माफी नहीं मांगते हैं तो हम लोग जूते से उनको पीटेंगे।’ इसके साथ ही इस विवादित ट्वीट को लेकर फिल्म स्टूडियो एंड एलाइड मजदूर यूनियन के 52 हजार सदस्यों ने राम गोपाल वर्मा का बहिष्कार करने का फैसला किया है।

First Published on March 10, 2017 11:22 am