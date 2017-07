पुण्यतिथि विशेष: राजेश खन्ना पर जान छिड़कती थीं लड़कियां, सफेद गाड़ी को चूम-चूमकर बना देती थीं गुलाबी

हिन्दी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना को याद करते ही उनका मशहूर डायलॉग ‘पुष्पा, आई हेट टीयर्स’ जुबान पर आ जाता है। राजेश खन्ना ने फिल्म जगत में अपने अभिनय से लोगों को दीवाना बना दिया था। 70 के दशक में राजेश खन्ना पहले ऐसे अभिनेता के तौर पर सामने आए जिन्हें दर्शकों ने ‘सुपरस्टार’ की उपाधि दी। राजेश खन्ना की फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि जिस सफेद गाड़ी में राजेश खन्ना आते थे उस सफेद गाड़ी को लड़कियां चूम-चूम कर गुलाबी बना देती थीं। आज बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार दिग्गज राजेश खन्ना की पुण्यतिथि है। जानिए उनसे जुड़े कुछ तथ्य:-

पंजाब के अमृतसर में 29 दिसंबर 1942 को जन्में राजेश खन्ना का असली नाम जतिन खन्ना है। राजेश खन्ना बचपन से ही फिल्मों में काम करने का मन बना चुके थे। इसके चलते वह अभिनेता बनना चाहते थे, वहीं उनके पिता इस बात के सख्त खिलाफ थे।

इसके चलते उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वॉइन किया। इसके बाद उन्होंने यूनाईटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशेन द्वारा आयोजित ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में भाग लिया। इस दौरान उनका सलेक्शन हो गया। इसके बाद साल 1966 में राजेश खन्ना ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत चेतन आंनद की फिल्म ‘आखिरी खत’ से की। साल 1966 से 1969 तक राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करते रहे।

राजेश खन्ना की किस्मत तब चमकी जब उन्होंने निर्माता-निर्देशक शक्ति सामंत की क्लासिक फिल्म ‘अराधना’ में काम किया।। बेहतरीन गीत, संगीत और अभिनय से सजी इस फिल्म की ‘गोल्डन जुबली’ कामयाबी ने राजेश खन्ना को ‘स्टार’ के रूप में स्थापित कर दिया।

फिल्म ‘अराधना’ हिट होने के बाद एक्टर राजेश खन्ना शक्ति सामंत के फेवरेट हीरो बन गए। बाद में उन्होंने राजेश खन्ना को कई फिल्मों में काम करने का मौका दिया। इनमें ‘कटी पतंग’, ‘अमर प्रेम’, ‘अनुराग’, ‘अजनबी’, ‘अनुरोध’ और ‘आवाज’ आदि शामिल है।

फिल्म ‘अराधना’ की सफलता के बाद राजेश खन्ना की इमेज रोमांटिक हीरो वाली बन गई। इस फिल्म के बाद निर्माता-निर्देशकों ने ज्यादातर फिल्मों में उनकी रूमानी छवि को भुनाया। इस दौरान राजेश खन्ना की एक से बढ़कर एक रोमांटिक फिल्में आने लगीं। इसी बीच 70 के दशक में एक नई एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में एंट्री मारी। इस एक्ट्रेस का नाम था टीना मुनीम। 1976 में फिल्म ‘देश परदेश’ से बॉलीवुड में कदम रखने वाली टीना का भी दिल राजेश खन्ना पर आ गया था। इस दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं। वहीं राजेश खन्ना शादीशुदा थे, उन्होंने एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया से शादी की थी। इस दौरान टीना ने उन पर शादी का दबाब डाला, राजेश खन्ना ने टीना को डिंपल से तलाक लेने का आश्वाससन दिया लेकिन कभी डिंपल से तलाक की बात नहीं की। वहीं अंतिम समय तक राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया दोनों अलग-अलग रहते थे, लेकिन कभी तलाक नहीं हुआ।

First Published on July 18, 2017 11:37 am